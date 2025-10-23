Awaria Plusa. Tysiące zgłoszeń

Do serwisu Downdectector, który monitoruje problemy i przestoje w usługach w czasie rzeczywistym, w czwartek do południa użytkownicy zgłosili tysiące awarii w sieci Plus. Pierwsze z nich pojawiły się po godzinie 6 rano.

Zdecydowana większość z nich, bo aż 64 proc., dotyczyło sieci komórkowej. 34 proc. to brak sygnału, a 3 proc. Internetu mobilnego. Najczęściej zgłaszane miejsca to duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, ale i wiele innych.

„Nie ma możliwości wykonania połączenia, ani nikt nie może się do mnie dodzwonić” – tak brzmi najczęściej zgłaszany komentarz na forum Downdetector.

Awaria VoLTE w sieci Plus

Na forum serwisu Pojawiają się też porady, jak rozwiązać ten problem. „Awaria dotyczy VoLTE, po przełączeniu na 3G realizacja połączeń jest możliwa”. VoLTE, czyli Voice over LTE, to technologia umożliwiająca wykonywanie połączeń głosowych za pomocą sieci 4G/LTE, a nie tradycyjnych sieci 2G/3G.

Awaria Plus została naprawiona

Po południu operator naprawił awarię. - Po chwilowych trudnościach z dostępem do niektórych usług problem został rozwiązany. Wszystkie funkcje powinny działać prawidłowo - deklaruje Oktawia Chołuj z Działu Komunikacji Korporacyjnej Plus.

Plus to trzecia największa pod względem liczby klientów sieć komórkowa w Polsce (większe są Orange i Play). Operatorem Plusa jest Polkomtel.