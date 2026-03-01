Odpowiedź: Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej wymaga formy pisemnej. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie złożone w formie elektronicznej, ale dla zachowania tej formy konieczne jest opatrzenie oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. Musi on:

wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz

poinformować go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Oświadczenie woli

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła się zapoznać z jego treścią. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, ale dla zachowania tej formy oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ważne: Odpis zawiadomienia umieszcza się w części D akt osobowych pracownika.

Odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej (wyrok SN z 29 czerwca 2000 r., sygn. akt I PKN 716/99) – w takim przypadku warto umieścić notatkę służbową w tej sprawie w aktach osobowych pracownika.