Odpowiedź: Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej wymaga formy pisemnej. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie złożone w formie elektronicznej, ale dla zachowania tej formy konieczne jest opatrzenie oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Forma zawiadomienia pracownika o karze
O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. Musi on:
- wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz
- poinformować go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
Oświadczenie woli
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła się zapoznać z jego treścią. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej jest oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, ale dla zachowania tej formy oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ważne: Odpis zawiadomienia umieszcza się w części D akt osobowych pracownika.
Odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej (wyrok SN z 29 czerwca 2000 r., sygn. akt I PKN 716/99) – w takim przypadku warto umieścić notatkę służbową w tej sprawie w aktach osobowych pracownika.
Podstawa prawna
art. 108–113, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)
art. 61, art. 78, art. 781 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071)
par. 3 pkt 4 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 335)
