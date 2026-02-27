ZFŚS

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powinni już uwzględnić nowe kwoty odpisu obowiązujące w 2026 r. Prezes GUS ogłosił bowiem 19 lutego 2026 r. przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę naliczania odpisów na ZFŚS (M.P. z 2026 r. poz. 232). Zgodnie z obwieszczeniem przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonych, wyniosło:

w 2025 r. – 7770,04 zł,

w drugim półroczu 2025 r. – 7848,60 zł.

Ponieważ wyższa była kwota z drugiego półrocza 2025 r., to właśnie 7848,60 zł stanowi podstawę ustalania wysokości odpisów oraz zwiększeń ZFŚS w 2026 r.

W praktyce oznacza to konieczność weryfikacji, czy zaplanowana na początku roku wysokość funduszu oraz przekazywane środki odpowiadają aktualnie obowiązującym wartościom. W wielu przypadkach może to wymagać skorygowania naliczonego odpisu lub wysokości środków przekazywanych na wyodrębniony rachunek funduszu.

Uwaga! Wysokość podstawowych odpisów na ZFŚS w 2026 r. wynosi więc:

na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach – 37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2943,23 zł;

na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych – 50 proc. podstawy naliczania, czyli 3924,30 zł;

na jednego pracownika młodocianego:

– w pierwszym roku nauki – 5 proc. podstawy naliczania, czyli 392,43 zł,

– w drugim roku nauki – 6 proc. podstawy naliczania, czyli 470,92 zł,

– w trzecim roku nauki – 7 proc. podstawy naliczania, czyli 549,40 zł.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25) wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Może być więc zwiększona o 490,54 zł.

Natomiast pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – o 490,54 zł na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

Jeśli pracodawcy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc., pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Jest to kwota 588,65 zł.

Zmieniła się wyłącznie kwota stanowiąca podstawę naliczania odpisu. Pozostałe zasady funkcjonowania funduszu są takie same jak w latach ubiegłych.

Od 5 marca

Pomoc Ukraińcom

Nastąpi stopniowe wygaszanie rozwiązań zawartych w specustawie z 2022 r. Jest to konsekwencją wejścia w życie ustawy z 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 203).

Uwaga! Nowa ustawa jednocześnie przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 4 marca 2027 r., a także utrzymuje w trzyletnim okresie przejściowym uproszczoną procedurę ich zatrudniania.

Od 13 marca

Zamówienia publiczne

Możliwe będzie przeprowadzanie zdalnych rozpraw i posiedzeń w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ustawa z 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz.U. poz. 769) wprowadza takie zmiany w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1235). Warunki są następujące:

nie stoi temu na przeszkodzie charakter czynności, które mają być dokonane na tych rozprawach lub posiedzeniach,

nie występują inne okoliczności utrudniające przeprowadzenie zdalnej rozprawy lub zdalnego posiedzenia,

zostaną zagwarantowane pełna ochrona praw procesowych stron i uczestników postępowania odwoławczego oraz prawidłowy tok tego postępowania.

Uwaga! W myśl nowej zasady dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej, strony i uczestnicy postępowania odwoławczego będą przedstawiać wraz z odwołaniem, odpowiedzią na odwołanie, przystąpieniem do postępowania odwoławczego lub wraz z innym pismem wniesionym najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym wyznaczono termin rozprawy lub posiedzenia – pod rygorem utraty prawa powoływania dowodów w toku postępowania odwoławczego. ©℗

Obowiązki i uprawnienia

Do 26 marca

Różnice do rozliczenia

Przeprowadzenie oraz wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych (art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1218).

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice pomiędzy stanem rzeczywistym składników majątku a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wymagają wyjaśnienia oraz rozliczenia w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego dotyczyła inwentaryzacja.

Oznacza to, że wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień bilansowy powinny zostać ujęte jeszcze w księgach tego roku, przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. Powstałe różnice inwentaryzacyjne mogą przyjmować postać:

niedoborów,

nadwyżek składników majątku.

Do 31 marca

Sporządzenie sprawozdania

Nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 31 marca 2026 r., jednostki zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości powinny sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, w tym: jednostek sektora prywatnego, organizacji non profit, a także jednostek sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w postaci elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną oraz formatem określonym przez Ministerstwo Finansów. Po sporządzeniu dokument musi zostać podpisany przez osoby zobowiązane, tj. kierownika jednostki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uwaga! Do 31 marca sprawozdanie finansowe musi być sporządzone i podpisane. Samo przygotowanie projektu dokumentu nie spełnia wymogów ustawy o rachunkowości.

Zeznanie roczne CIT

Podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają do 31 marca br. czas na:

1) złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB),

2) wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku,

3) złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych za rok podatkowy (CIT-8E).

W tym samym terminie spółki, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się 1 stycznia 2026 r., muszą złożyć informacje o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/KW stanowiący załącznik do zeznania CIT-8).

Do 31 marca br. trzeba też złożyć informację o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych według stanu na 31 grudnia 2025 r. (CIT-8ST).

Od 1 kwietnia

KSeF

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF obejmie od 1 kwietnia br. drugą grupę podatników VAT, tj. tych, których wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Przy czym w okresie od 1 kwietnia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. podatnicy będą jednak mogli stosować faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej, jeżeli łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku u tych podatników udokumentowana tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu będzie mniejsza lub równa 10 tys. zł. Podatnik utraci tę możliwość począwszy od faktury, którą przekroczy wspomnianą wartość.

Kasy fiskalne

Od 1 kwietnia br. z kas online będą mogli korzystać także podatnicy:

dokonujący dostaw towarów przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej) i wydają towar dostaw towarów przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta,

które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej) i wydają towar, świadczący usługi przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej),

świadczący usługi parkingu samochodów i innych pojazdów drogą elektroniczną, w tym przy użyciu aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej.

Wynika to z rozporządzenia ministra finansów i gospodarki z 29 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 1345). ©℗

