Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 16 ma być stosowany obowiązkowo od sprawozdań za 2026 rok, choć można wykorzystać go już przy sporządzaniu sprawozdań za 2025 rok. Jak pani ocenia ten standard?

Przede wszystkim jako bardzo praktyczne narzędzie. W codziennej pracy księgowych największym problemem była zawsze odpowiedź na pytanie, kiedy uproszczenie można zastosować, a kiedy nie. Ustawa o rachunkowości je dopuszcza, ale nie daje jasnych wskazówek – i właśnie tutaj standard wprowadza potrzebny porządek.

Co wnosi on do obszaru uproszczeń i istotności?

Jednym z jego najważniejszych elementów jest wyraźne rozdzielenie dwóch progów istotności: przy ujęciu operacji i na potrzeby prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. To dwa różne cele i dwie różne perspektywy, a wcześniej często one się mieszały. Dzięki temu księgowym dużo łatwiej podejmować spójne decyzje.

Standard bardzo jasno opisuje też granice stosowania uproszczeń – kiedy można je wykorzystać, kiedy trzeba zachować ostrożność, a kiedy uproszczenie mogłoby prowadzić do zniekształcenia obrazu jednostki. Przykłady, sytuacje graniczne i logiczny schemat decyzyjny naprawdę są pomocne.

Co KSR nr 16 realnie zmienia w codziennej pracy biur rachunkowych

W skrócie: to standard, który po prostu pomaga pracować. Daje przejrzyste zasady i pewność, że gdy stosujemy uproszczenie, robimy to zgodnie z intencją ustawy o rachunkowości.

Z perspektywy biur rachunkowych najważniejsze jest to, że decyzje dotyczące uproszczeń można teraz oprzeć na jasnych i wspólnych zasadach. Wcześniej każda jednostka wypracowywała własne podejście, co prowadziło do dużej różnorodności praktyk. KSR nr 16 porządkuje ten obszar i daje podstawe, do której można się odwołać w każdej wątpliwej sytuacji.

To szczególnie pomaga przy ustalaniu progów istotności. Zamiast tłumaczyć je tylko dotychczasową praktyką jednostki, księgowy może pokazać kryteria wynikające ze standardu. Dla rozmów z klientem, ale także dla kontroli czy audytora, to bardzo duże ułatwienie.

Jak KSR nr 16 wpływa na dokumentowanie decyzji i komunikację między biurem, klientem a audytorem?

Standard wnosi większą przejrzystość do dokumentowania decyzji. Teraz można jasno wykazać nie tylko, jakie rozwiązanie zastosowano, ale również z czego ono wynika. To realnie usprawnia współpracę między biurem, klientem i audytorem.

W efekcie praca staje się spokojniejsza i bardziej przewidywalna. Mniej jest sytuacji, w których klienci oczekują różnych podejść, bo standard daje solidne uzasadnienie do każdej decyzji.

Jak wdrażać nowy standard u klientów biura rachunkowego

Wdrażanie KSR nr 16 najlepiej zacząć od spokojnej rozmowy z klientem. Standard wprowadza inną logikę podejmowania uproszczeń, więc część dotychczasowych praktyk może wymagać uporządkowania. Dobrze jest wytłumaczyć, co się zmienia i dlaczego.

Potem warto przyjrzeć się działalności jednostki: jakie uproszczenia już stosuje, jakie progi istotności funkcjonują i czy to dobrze oddaje jej sytuację. To moment, w którym biuro po prostu patrzy na klienta „na nowo” – już z perspektywy zasad standardu.

Dopiero na tej podstawie powstaje propozycja nowych rozwiązań: progów istotności, procedury stosowania uproszczeń czy sposobu dokumentowania decyzji. Chodzi o to, żeby klient miał jasność, jakie są konsekwencje każdego wariantu.

Kiedy wybór nastąpi, pozostaje aktualizacja dokumentacji – polityki rachunkowości albo procedur wewnętrznych. Biuro może przygotować cały materiał, ale decyzja zawsze należy do kierownika jednostki.

To naprawdę spokojny proces. Nie rewolucja, tylko świadome przeniesienie zasad KSR nr 16 na praktykę konkretnej firmy.

Czy wprowadzenie KSR nr 16 wymaga zmiany polityki rachunkowości?

W wielu jednostkach będzie wymagało aktualizacji polityki rachunkowości, choć skala tych zmian zależy od tego, jak dokumentacja wyglądała do tej pory. Jeżeli uproszczenia były opisane bardzo ogólnie albo nie rozróżniano dwóch rodzajów istotności, o których mówi standard, to takie zapisy trzeba uzupełnić, żeby były jasne i zgodne z jego logiką.

W sytuacji, gdy jednostka miała już dobrze opisane zasady dotyczące istotności i uproszczeń, a KSR nr 16 jedynie je porządkuje, zmiany mogą być naprawdę niewielkie. Często sprowadzają się do doprecyzowania kilku fragmentów, a nie całkowitego przebudowywania polityki.

Warto też pamiętać, że sama decyzja o stosowaniu KSR – czy wszystkich, czy wybranych – powinna być ujawniona we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. To również element polityki rachunkowości.

A czy to dostosowanie polityki rachunkowości to rewolucja, czy tylko doprecyzowanie?

Tak naprawdę nie jest to żadna rewolucja, tylko spokojne sprawdzenie, czy dotychczasowe zasady są spójne ze standardem. A jeśli nie – to właśnie polityka rachunkowości jest miejscem, w którym trzeba tę spójność przywrócić.

I jeszcze jedna praktyczna uwaga: jeżeli w polityce jest zapis w rodzaju „stosujemy Krajowe Standardy Rachunkowości”, to nowy KSR – w tym KSR nr 16 – zaczyna obowiązywać automatycznie od daty wskazanej w uchwale. Wtedy aktualizacja dotyczy jedynie doprecyzowania zasad, a nie samej decyzji o stosowaniu standardu.

Patrząc na założenia KSR nr 16, które elementy standardu mogą okazać się dla jednostek najbardziej wymagające na początku jego stosowania?

Jednym z większych wyzwań będzie zrozumienie i stosowanie dwóch rodzajów istotności: tej używanej przy ujęciu operacji oraz tej odnoszącej się do prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. To nowe podejście i wiele jednostek będzie musiało uporządkować dotychczasowe zasady, żeby oba progi były ze sobą spójne.

Trudność może pojawić się również przy ocenie wpływu uproszczenia na rzetelny obraz jednostki. Standard mocno podkreśla, że nawet jeśli uproszczenie jest dopuszczone ustawowo, nie zawsze warto go stosować z automatu. Każdą sytuację trzeba przeanalizować pod kątem tego, czy nie zmieni odbioru informacji o jednostce. To wymaga większej uważności i bardziej analitycznego podejścia.

Dodatkowo KSR nr 16 kładzie nacisk na świadome dokumentowanie decyzji. Dla wielu jednostek może to być nowy element procedur — ważne jest nie tylko to, jakie rozwiązanie wybrano, ale również dlaczego. Początkowo może wymagać to uporządkowania wewnętrznych zasad, ale z czasem zdecydowanie ułatwia pracę.

Jak w praktyce podejść do ustalania progów istotności, skoro KSR nr 16 rozróżnia ich dwa rodzaje?

Najważniejsze jest to, żeby zacząć od określenia celu każdego z tych progów. Istotność przy ujęciu operacji służy podejmowaniu bieżących decyzji księgowych – jest to próg techniczny, pozwalający ustalić, które informacje są na tyle mało znaczące, że można je uprościć. Natomiast istotność na potrzeby prezentacji w sprawozdaniu finansowym dotyczy już odbioru informacji przez użytkownika sprawozdania. To dwa różne spojrzenia i dlatego standard wyraźnie je rozdziela.

Czy w praktyce ustalenie progów wymaga zrozumienia specyfiki jednostki?

Tak, skali działalności, liczby transakcji, charakteru zdarzeń, oczekiwań odbiorców sprawozdania. Dlatego nie ma jednego „właściwego” progu – to zawsze musi być decyzja kierownika jednostki, oparta na jego wiedzy o działalności jednostki.

Czy biuro rachunkowe może to zrobić za klienta?

Biuro rachunkowe może oczywiście przygotować propozycję progów, zaproponować metodologię i przedstawić uzasadnienie. Może też pomóc w uporządkowaniu procedur. Natomiast ostateczna decyzja zawsze należy do kierownika jednostki. To on odpowiada za przyjęcie zasad rachunkowości i ich ujawnienie w sprawozdaniu finansowym. Rolą biura jest doradzić i zapewnić solidne podstawy, ale nie przejąć podejmowania decyzji.

Skoro progi istotności są punktem wyjścia, to zapytam o kolejny element KSR nr 16. Jak ocenić, czy dane uproszczenie nie zniekształci obrazu jednostki?

KSR nr 16 bardzo mocno podkreśla, że uproszczenie można stosować tylko wtedy, gdy nie zniekształca ono rzetelnego i jasnego obrazu jednostki. To oznacza, że decyzja o jego zastosowaniu wymaga spojrzenia nie tylko na stronę techniczną, ale również na to, jaki będzie jej wpływ informacyjny. Warto jednak pamiętać, że jednostki mikro i małe będące spółkami kapitałowymi nie zawsze muszą przeprowadzać tak szczegółowej oceny.

Co trzeba jeszcze wziąć pod uwagę przy takiej analizie?

Znaczenie ma również charakter działalności. To, co w jednej jednostce będzie drobnym uproszczeniem, w innej może całkowicie zaburzyć obraz – na przykład przy dużej zmienności zapasów czy licznych umowach leasingowych. W takich sytuacjach standard zachęca do bardziej pogłębionej analizy.

Duże znaczenie ma też skala skutków – zarówno liczbowych, jak i jakościowych. Niekiedy niewielka kwotowo operacja może być istotna ze względu na swoją treść lub kontekst.

Standard układa to wszystko w logiczną ścieżkę: zrozumieć istotność, ocenić ryzyko zniekształcenia i uwzględnić specyfikę jednostki. Takie podejście chroni przed uproszczeniami „na skróty” i wspiera zachowanie rzetelnego obrazu.

Wspomniała pani o jednostkach mikro i małych będących spółkami kapitałowymi. W jakich przypadkach nie muszą one dokonywać tak szczegółowej oceny istotności?

Ustawa przewiduje kilka uproszczeń, przy których jednostki mikro i małe będące spółkami kapitałowymi nie muszą dokonywać szczegółowej oceny istotności wpływu na sprawozdanie finansowe. Chodzi przede wszystkim o przypadki, w których ustawodawca z góry uznał, że uproszczenie nie powinno zaburzyć obrazu jednostki. Są to m.in.:

stosowanie podatkowej kwalifikacji umów leasingu,

rezygnacja z zasady ostrożności w zakresie odpisów aktualizujących i rezerw,

ustalanie kosztu wytworzenia bez kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

zwolnienie z obowiązku stosowania rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Jeżeli uproszczenie – nawet teoretycznie dopuszczalne – mogłoby spowodować pominięcie ważnych informacji albo zmienić sposób, w jaki odbiorca zinterpretuje sytuację jednostki, to nie powinno być stosowane. W praktyce więc sam fakt, że jednostka jest mała lub mikro, nie przesądza automatycznie, że każde uproszczenie będzie właściwe.

Czy mogłaby pani podać przykład sytuacji, w której uproszczenie – choć dopuszczalne przepisami – nie powinno być zastosowane?

Oczywiście. Klasycznym przykładem jest kwalifikacja leasingu. Ustawa dopuszcza uproszczenie polegające na stosowaniu zasad podatkowych, ale KSR nr 16 wyraźnie podkreśla, że nie zawsze będzie to właściwe. Jeżeli jednostka ma kilka umów o dużej wartości, różniących się istotnie warunkami, to przyjęcie uproszczenia może całkowicie zmienić sposób prezentacji jej aktywów i zobowiązań. W takiej sytuacji standard zachęca do analizy zgodnej z art. 3 ust. 4 ustawy, czyli do klasyfikowania umów według zasad bilansowych. Ja sugeruję klientowi, który jest jednostką małą, żeby przemyślał stosowanie tego uproszczenia.

A inny przykład?

To ujmowanie wyposażenia jako koszt okresu. Jeżeli jednostka kupuje sporadycznie drobne elementy wyposażenia, uproszczenie jest zasadne. Ale gdy działalność polega na intensywnym wykorzystaniu sprzętu, a pojedyncze zakupy są niewielkie, lecz dokonywane w dużej skali, to stosowanie uproszczenia mogłoby prowadzić do zaniżenia aktywów i zniekształcenia kosztów. W takim przypadku należy dokonać bardziej szczegółowej analizy.

Można też wskazać sytuacje, w których jednostka korzysta z wielu form finansowania. Nawet jeżeli pojedyncza transakcja spełnia warunki uproszczenia, całość zdarzeń finansowych może wymagać dokładniejszego podejścia, aby nie stworzyć mylnego obrazu jej stabilności.

Wspólnym mianownikiem wszystkich takich przypadków jest jedno: jeżeli uproszczenie wpływałoby na odbiór informacji o jednostce lub mogłoby wprowadzać użytkownika sprawozdania w błąd, to – mimo formalnej dopuszczalności – nie powinno być zastosowane.

Jaka jest rola biura rachunkowego w procesie podejmowania uproszczeń? I czy księgowy może odmówić zastosowania uproszczenia, którego żąda klient?

Rola biura rachunkowego polega przede wszystkim na doradzaniu i przedstawianiu konsekwencji różnych rozwiązań. Biuro może zaproponować uproszczenie, może je odradzić, może przygotować analizę ryzyka i pomóc ułożyć procedury. Natomiast decyzja o przyjęciu uproszczenia zawsze należy do kierownika jednostki, bo to on odpowiada za politykę rachunkowości i za treść sprawozdania finansowego.

Jednocześnie biuro rachunkowe nie jest zobowiązane do wykonania polecenia, które byłoby niezgodne z zasadą rzetelnego obrazu?

Tak, jeżeli istnieje ryzyko, że żądane uproszczenie mogłoby zniekształcić informacje o jednostce, biuro ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek to zakwestionować. Uproszczenia nie mogą być stosowane automatycznie, ani na życzenie, jeżeli prowadziłyby do niewłaściwej prezentacji danych.

W praktyce wygląda to tak, że biuro powinno przedstawić klientowi argumenty i wyjaśnić, dlaczego dane uproszczenie byłoby niewłaściwe. A gdyby mimo to klient nalegał na rozwiązanie, które naruszałoby przepisy lub standard, biuro musi odmówić jego zastosowania. Odpowiedzialność zawodowa księgowego wymaga zachowania zgodności z ustawą o rachunkowości i zasadą rzetelnego obrazu, niezależnie od oczekiwań klienta.

Można więc powiedzieć tak: biuro wspiera, ale nie wykonuje działań, które byłyby sprzeczne z zasadami rachunkowości. To jasna granica, której nie wolno przekroczyć.

Czy biura rachunkowe mogą stosować wspólne modele uproszczeń dla wielu klientów?

Mogą wypracować własne modele postępowania czy propozycje uproszczeń, ale nie mogą ich stosować automatycznie wobec wszystkich klientów. KSR nr 16 bardzo wyraźnie podkreśla, że decyzje dotyczące uproszczeń muszą wynikać ze specyfiki konkretnej jednostki. To oznacza, że dwa podmioty o podobnej skali działalności mogą potrzebować zupełnie innego podejścia – choćby ze względu na różne ryzyka, strukturę umów czy odbiorców sprawozdań.

Co biuro może zrobić?

Opracować pewne ramy pomocnicze: listy kontrolne, przykładowe progi istotności, schematy decyzyjne. Mogą one bardzo ułatwić pracę, ale zawsze muszą być punktem wyjścia, a nie gotowym rozwiązaniem.

Ostateczna ocena musi dotyczyć konkretnego klienta. Standard jasno mówi, że uproszczenia nie mogą zniekształcić obrazu jednostki – a to można ocenić tylko wtedy, gdy się dobrze zna jej działalność. Dlatego uniwersalne modele są możliwe, ale wyłącznie jako narzędzie pomocnicze. Decyzja zawsze pozostaje indywidualna.

Czy nowy standard może mieć wpływ na pracę systemów informatycznych i automatyzację procesów księgowych?

KSR nr 16 może mieć pewien wpływ na sposób działania systemów księgowych, ale głównie na poziomie ustawień. Standard nie zakłada wprowadzania nowych modułów czy rozwiązań technicznych. Kluczowe jest uporządkowanie parametrów, które wspierają stosowanie uproszczeń i progów istotności. Standard wyraźnie rozdziela dwa progi istotności, dlatego warto ocenić, czy system finansowo-księgowy pozwala to odzwierciedlić, a jeśli nie – właściwe rozróżnienie powinno być ujęte w procedurach.

Istotnym elementem jest również automatyzacja procesów. Jeżeli jednostka korzysta ze schematów księgowych, workflow lub automatycznych dekretacji, dobrze jest sprawdzić, czy stosowane tam uproszczenia nadal odpowiadają aktualnej działalności. Przykładowo, automatyczne ujmowanie drobnego wyposażenia w kosztach zwykle jest zasadne, ale przy dużej liczbie takich zakupów może wymagać ponownej oceny.

Standard podkreśla także znaczenie dokumentowania decyzji. Systemy FK często pokazują jedynie efekt ujęcia operacji, bez wskazania powodów wyboru uproszczenia. W niektórych jednostkach może się więc pojawić potrzeba dodania krótkiej notatki lub kroku akceptacji w obiegu dokumentów.

Podsumowując, KSR nr 16 nie wprowadza zmian technologicznych. Zachęca natomiast do spokojnego przeglądu ustawień programu i procedur, aby zapewnić zgodność z logiką standardu i spójność stosowanych uproszczeń.

A czy nowy standard zmienia coś w podejściu do zasady ciągłości? Jak biura rachunkowe powinny traktować sytuacje, w których wcześniej stosowane uproszczenia nie pasują już do działalności jednostki?

Zasada ciągłości zajmuje w standardzie ważne miejsce. KSR nr 16 podkreśla, że uproszczenia mogą być modyfikowane, jeśli zmienia się działalność jednostki. Jeżeli wcześniejsze rozwiązanie nie odzwierciedla już jej aktualnej sytuacji, dostosowanie uproszczenia nie stanowi naruszenia ciągłości – przeciwnie, wynika z jej celu. W praktyce oznacza to, że warto okresowo sprawdzać, czy przyjęte wcześniej uproszczenia nadal są adekwatne. Jeżeli jednostka rozwija działalność, zawiera nowe rodzaje umów albo zmienia charakter operacji, dotychczasowe uproszczenia mogą wymagać aktualizacji.

Ważnym elementem jest również krótkie udokumentowanie takiej decyzji. Standard wskazuje, że użytkownik sprawozdania powinien wiedzieć, dlaczego uproszczenie zostało zmienione i jaki miało to wpływ na prezentację danych. Taka informacja ułatwia późniejsze rozmowy zarówno z klientem, jak i z audytorem.

Ten obszar nie był wcześniej opisany tak szczegółowo. KSR nr 16 wyraźnie pokazuje, że ciągłość polega na spójności przyjętych rozwiązań z aktualną sytuacją jednostki, a nie na stosowaniu uproszczeń jedynie z przyzwyczajenia.

Jak często jednostka powinna wracać do oceny przyjętych uproszczeń?

KSR nr 16 zakłada, że uproszczenia muszą być dostosowane do aktualnej działalności jednostki. Dlatego do ich oceny wraca się wtedy, gdy pojawiają się zmiany wpływające na rzetelny obraz. Najczęściej następuje to przy zamknięciu roku, ponieważ wtedy jednostka analizuje zasady rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie. Są jednak sytuacje, które wymagają reakcji wcześniej niż na etapie rocznego zamknięcia. Jeżeli jednostka działa na innej skali, zawiera nowe rodzaje umów albo zmienia charakter swojej działalności, dotychczasowe uproszczenia mogą przestać być adekwatne. W takich przypadkach konieczna jest bieżąca analiza. Nie da się więc wskazać jednego terminu. Istotą jest stała ocena, czy uproszczenia nadal właściwie odzwierciedlają sytuację jednostki. To podejście jest zgodne z logiką KSR 16 oraz zasadą rzetelnego i jasnego obrazu.

Czy zauważa pani, że KSR nr 16 zmienia sposób dokumentowania decyzji dotyczących uproszczeń? Jak w praktyce powinny podejść do tego biura rachunkowe i ich klienci?

KSR nr 16 porządkuje również sposób dokumentowania decyzji dotyczących uproszczeń. Standard zwraca uwagę, że każda z nich powinna być świadoma i możliwa do wyjaśnienia. Dokumentacja powinna więc wskazywać nie tylko, jakie rozwiązanie zostało wybrane, ale także dlaczego było ono właściwe w danej sytuacji. W praktyce oznacza to krótką informację o przesłankach decyzji – na przykład skali działalności, charakterze transakcji czy wpływie na prezentację danych. Nie musi to być opis rozbudowany; ma potwierdzać, że uproszczenie zostało zastosowane w sposób przemyślany.

Takie podejście daje kierownikowi jednostki pełną przejrzystość, a jednocześnie ułatwia współpracę z audytorem. Decyzje nie wynikają z przyzwyczajenia, lecz z jasno opisanej logiki. Standard pomaga uporządkować ten proces i zadbać o spójność stosowanych rozwiązań.

Czy widzi pani obszary, w których KSR nr 16 może w przyszłości wymagać doprecyzowania albo uzupełnienia? Jakie zagadnienia budzą dziś najwięcej pytań wśród księgowych?

Jak już wspominałam, w pierwszych miesiącach stosowania nowego standardu zawsze pojawiają się zagadnienia, które warto omówić szerzej. W przypadku KSR nr 16 najwięcej pytań dotyczy oceny wpływu uproszczeń na rzetelny obraz jednostki, szczególnie w sytuacjach mniej typowych.

Drugim obszarem są progi istotności. Sam podział na dwa rodzaje jest jasny, ale w praktyce jednostki o zmiennej skali działalności szukają wskazówek, jak je ustalać w poszczególnych okresach. Pojawiają się też pytania o łączenie uproszczeń z innymi regulacjami, na przykład dotyczącymi instrumentów finansowych czy leasingów. Chodzi o to, jak zachować spójność podejścia i jednocześnie nie zniekształcić obrazu jednostki. To naturalny etap wdrażania standardu. KSR nr 16 daje przejrzystą logikę podejmowania decyzji, a szczegóły zwykle dopracowuje sama praktyka. ©℗

Ramka 1

Od kiedy można stosować

Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości nr 16 „Uproszczenia dopuszczone ustawą o rachunkowości”, zgodnie z uchwałą Komitetu Standardów Rachunkowości, wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i Gospodarki, tj. 21 października br.

KSR nr 16 należy po raz pierwszy stosować do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2026 roku lub później. Przepisy przewidują jednak, że jego regulacje mogą być wykorzystane już przy sporządzaniu sprawozdania za 2025 rok.

Ramka 2

Co określa standard

KSR nr 16 jest pierwszym standardem, który:

kompleksowo porządkuje wszystkie uproszczenia dopuszczone ustawą,

pokazuje granice stosowania uproszczeń,

opisuje progi istotności,

tłumaczy, kiedy uproszczenie zniekształca rzetelny i jasny obraz,

daje przykłady, w których uproszczenia nie mogą być zastosowane.

Znajdziemy w nim m.in.:

schemat decyzyjny,

opis zasady ciągłości i skutków jej naruszenia,

przykłady księgowe (np. leasing, rezerwy, środki trwałe),

rozróżnienie progu istotności przy początkowym ujęciu i progu istotności do sprawozdania finansowego.

Rozmawiała Magdalena Sobczak