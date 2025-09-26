Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że myśli, iż porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy zostało uzgodnione lub jest bardzo blisko finalizacji. Oznajmił, że porozumienie doprowadzi do zakończenia wojny i uwolnienia zakładników.

Trump: porozumienie w sprawie Gazy niemal gotowe

- Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia - powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork. - Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę, to będzie porozumienie... Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie - dodał. Trump nie podał szczegółów dotyczących potencjalnej umowy, lecz wyraził pogląd, że to będzie ósma wojna, którą zakończy.

Jak dotąd żadna ze stron nie potwierdziła słów prezydenta USA, które padły tuż po tym, gdy swoje przemówienie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zakończył premier Izraela Benjamin Netanjahu. Szef izraelskiego rządu mówił, że Izrael musi „zakończyć robotę” i wyeliminować Hamas. Zapowiadał też, że nie ugnie się pod presją.

Umowa ma doprowadzić do uwolnienia zakładników

We wtorek Trump i jego zespół mieli przedstawić 21-punktowy plan zakończenia wojny podczas spotkania z przywódcami państw arabskich. Wysłannik prezydenta ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, powiedział później, że liczy, że wkrótce doprowadzi to do przełomu. Temat ten miał być jedną z kwestii omawianych podczas czwartkowego spotkania Trumpa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W piątek turecki przywódca również oznajmił, że osiągnął z prezydentem USA „wspólne zrozumienie”, jak zakończyć wojnę. Trump oświadczył po spotkaniu, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu Jordanu. Według CNN amerykański plan zakłada uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni, a także nakreśla ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu i stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich.