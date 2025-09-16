Celem operacji jest „zniszczenie Hamasu” - poinformował arabskojęzyczny rzecznik Sił Obronnych Izraela płk Awichaj Adrai na portalu X.

- Gaza płonie – powiedział wcześniej minister obrony Izrael Katz, komentując nocne ataki na to palestyńskie miasto. Informacje o izraelskich atakach potwierdzili mieszkańcy Gazy w rozmowach z mediami.

- Izraelczycy rozpoczęli operację. Uważamy, że mamy bardzo krótkie okno czasowe, w którym możemy zawrzeć porozumienie – oświadczył Rubio, dodając, że na negocjacje pozostały dni lub kilka tygodni.

Szef dyplomacji USA przebywa na Bliskim Wschodzie. W poniedziałek spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Obaj ocenili, że jedynym sposobem zakończenia konfliktu w Strefie Gazy jest eliminacja Hamasu oraz uwolnienie pozostałych 48 zakładników. Palestyńskie ugrupowanie terrorystyczne chce dokonać wymiany zakładników na palestyńskich więźniów, domaga się także wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy.

W poniedziałek wieczorem Izrael zintensyfikował ofensywę, mającą na celu zajęcie miasta Gaza. Armia rozpoczęła zmasowane ataki lotnicze, a do centrum miasta wjechały czołgi - poinformowały izraelskie media.

Walki w Strefie Gazy rozpoczęły się od ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 roku, w wyniku których zginęło około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych. W wyniku działań odwetowych armii izraelskiej śmierć poniosło ok. 65 tys. Palestyńczyków.