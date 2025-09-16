Granica polsko-białoruska zamknięta do odwołania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o zamknięciu do odwołania granicy polsko-białoruskiej. Resort podkreślił, że jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Jak dodano, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest dla ministerstwa priorytetem. Decyzja o zamknięciu granic związana jest z manewrami rosyjsko-białoruskimi „Zapad 2025”, co nie oznacza zamknięcia granicy wyłącznie na czas tych ćwiczeń.

Ruch na granicy zostanie przywrócony po potwierdzeniu bezpieczeństwa

Jak informuje MSWiA, "przywrócimy ruch wtedy, kiedy granica będzie w pełni bezpieczna, gdy potwierdzą to informacje przekazane przez służby. Mamy świadomość, że wstrzymanie ruchu granicznego jest wyzwaniem dla przewoźników, którzy muszą korzystać z np. przejść granicznych na Litwie, by realizować przewozy".

Wsparcie dla przedsiębiorców i przewoźników w związku z zamknięciem granicy

Resort zaznaczył, że ze względu na kwestie gospodarcze dołoży starań, aby okres zamknięcia granicy był jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców. "Straty zostaną ocenione w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, jak długo granica będzie zamknięta. Wówczas ministerstwa będą mogły przygotować takie zestawienie. Na tej podstawie rząd będzie podejmował decyzje o ewentualnym wsparciu państwa dla poszczególnych branż przemysłu" - poinformowano w komunikacie.