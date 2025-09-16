Ćwiczenia z udziałem rosyjskich samolotów dalekiego zasięgu nad Morzem Barentsa były elementem trwających od piątku, 12 września, manewrów Zapad-25 - informują rosyjskie media, powołując się na Ministerstwo obrony Rosji. Poszczególne przedsięwzięcia były realizowane na Białorusi, w Rosji, w tym we wciśniętym pomiędzy Polskę i Litwę obwodzie królewieckim, a także na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa.

W ćwiczeniach Zapad wzięło udział ok. 30 tys. żołnierzy białoruskich i rosyjskich, z czego ok. 8 tys. na poligonach na terytorium Białorusi.

Bombowce strategiczne Tu-160 są, obok samolotów Tu-95, podstawowym uzbrojeniem rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu. Pozostają w służbie od 1987 roku. Rosja posiada około 20 samolotów tego typu (część z nich przeszła modernizację; od 2022 jest wdrażana także nowa wersja - Tu-160M2) i używa ich m.in. do ataków na Ukrainę z wykorzystaniem pocisków manewrujących. Jeden samolot może przenosić 12 pocisków manewrujących typu Ch-55 lub Ch-101.(PAP)