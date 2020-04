Według portalu Meduza, który powołuje się na źródła w gazecie, pracownicy redakcji zostali o zakazie poinformowani w środę.

Szef Centrum Lewady Lew Gudkow potwierdził ze swej strony, że socjolog ośrodka Aleksiej Lewinson dowiedział się, że w "Wiedomostiach" nie będą się więcej ukazywały jego komentarze. "Nie dziwi mnie to, administracja kremlowska zawsze była nastawiona wrogo do nas i naszych badań" - powiedział Gudkow.

Lewinson regularnie publikował w tym renomowanym dzienniku gospodarczym. "Wiedomosti" cytowały go ostatnio w artykule redakcyjnym 12 kwietnia.

Nowy redaktor naczelny "Wiedomosti" zabronił także - jak podała Meduza - publikowania krytycznych materiałów na temat "wyzerowania" kadencji prezydenckich Władimira Putina. Propozycja, by kadencje obecnego szefa państwa liczyć od nowa, zawarta jest w ustawie o poprawkach do konstytucji Rosji. Gdy ustawa wejdzie w życie, Putin będzie mógł ubiegać się o kolejną kadencję po upływie obecnej w 2024 roku.

Andriej Szmarow został mianowany p.o. redaktora naczelnego "Wiedomosti" pod koniec marca br. Krótko wcześniej dotychczasowy właściciel poinformował o sprzedaży dziennika; przechodzi on w ręce wydawcy Konstantina Zjatkowa i dyrektora firmy inwestycyjnej Arbat Capital Aleksieja Gołubowicza. Obaj zapowiadali, że nie będą zmieniać polityki redakcyjnej.

Zapowiedź zmiany właściciela i szefa redakcji wywołała konflikt. Dziennikarze "Wiedomosti" nie chcieli nominacji Szmarowa i zaproponowali inną kandydatkę - Anfisę Woroninę, jednak Zjatkow odrzucił tę propozycję.

Wkrótce potem media podały, że nowy p.o. redaktora usunął ze strony internetowej "Wiedomosti" opublikowany wcześniej komentarz na temat Igora Sieczyna, szefa koncernu naftowego Rosnieft, uważanego za jednego z najbliższych współpracowników Putina.

Dziennik "Wiedomosti" powstał w 1999 roku. Do 2015 roku, gdy w Rosji ograniczono udział kapitału zagranicznego w mediach, współwłaścicielami dziennika były: rosyjsko-fińskie wydawnictwo Sanoma, brytyjska FT Group, która jest wydawcą dziennika "Financial Times" i amerykańska firma Dow Jones & Co, która włada dziennikiem "Wall Street Journal". Po roku 2015 gazeta przeszła w ręce właścicieli rosyjskich. Według danych z jesieni 2019 r. wydanie papierowe "Wiedomosti" czyta średnio ponad 192 tys. osób, a stronę internetową w ciągu miesiąca odwiedza 13 mln użytkowników.

Centrum Lewady uznawane jest za jedyną dziś w Rosji niezależną pracownię socjologiczną, prowadzącą ogólnokrajowe badania na tematy społeczne i polityczne, a także badania marketingowe. Ośrodek od końca lat 90. prowadzi systematyczne sondaże opinii publicznej na terenie całego kraju.

W 2016 roku Centrum Lewady zostało wpisane przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji na listę organizacji zagranicznych, "pełniących funkcję zagranicznego agenta". Za takie organizacje uznawane są instytucje prowadzące działalność polityczną i korzystające z funduszy zagranicznych. Centrum Lewady nie zgadza się z tą decyzją i odwołało się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wcześniej, w 2013 roku, rosyjska Prokuratura Generalna zarzuciła ośrodkowi działalność polityczną i przestał on wtedy przyjmować granty od partnerów zagranicznych, ale nadal współpracował z nimi na zasadzie komercyjnej.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)