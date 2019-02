May: Zwróciłam uwagę Tuskowi, że słowa o piekle nie pomagają osiągnąć kompromisu

Bruksela, Belgia. Theresa May odniosła się do słów Donalda Tuska, który oświadczył, że "zastanawiał się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali brexit bez choćby szkicu planu tego, jak go bezpiecznie przeprowadzić”. Premier Wielkiej Brytanii poinformowała, że „zwróciła uwagę” szefowi Rady Europejskiej, że „język, jakiego użył, nie ułatwia sprawy i spowodował powszechną konsternację w Wielkiej Brytanii”.