Jak podkreślił podczas konferencji prasowej wiceprezes Wizz Air Stephen Jones, Kraków będzie najnowszą, po Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu, bazą węgierskiego przewoźnika w Polsce. Wartość inwestycji związanej z jej utworzeniem oszacował na 240 mln dolarów.

Stacjonowanie w Kraków Aiport dwóch samolotów typu Airbus A321 – zapowiedział Jones - spowoduje utworzenie około 80 nowych miejsc pracy dla pilotów i personelu pokładowego.

Pierwszy z nich zostanie umieszczony w maju, a drugi we wrześniu przyszłego roku. Od kwietnia przyszłego roku Wizz Air uruchomi dwanaście nowych tras do dziewięciu krajów.

Dwa nowe samoloty typu Airbus A321 będą obsługiwać operacje na dwunastu nowych trasach do: Londynu, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katanii, Larnaki, Charkowa, Oslo i Kutaisi.

Według wiceprezesa, wejście węgierskiej linii do Krakowa podkreśla jej zaangażowanie w działalność w Polsce, będącej dla Wizz Air pierwszym rynkiem, na którym rozpoczął operacje w 2004 roku.

„Wybraliśmy Kraków, ponieważ widzimy zapotrzebowanie na podróżowanie w Małopolsce. Jednocześnie dostrzegamy potencjał w popularności Krakowa zarówno jako kierunku turystycznego, jak i w dynamicznym rozwoju miasta w kontekście centrum biznesowego” - ocenił.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek ocenił, że decyzja Wizz Air o otwarciu bazy w Krakowie to efekt wieloaspektowych negocjacji i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju zdywersyfikowanej siatki połączeń krakowskiego lotniska.

„Dzięki determinacji, zrozumieniu i pełnego szacunku obu stron dziś mamy efekt – otwieramy nowy rozdział w historii krakowskiego lotniska” - ocenił.

Zwrócił uwagę, że spośród 12 kierunków ogłoszonych przez Wizz Air, 10 to nowości na krakowskim lotnisku. Wśród nich są bezpośrednie połączenie do Gruzji lub loty do Nicei we Francji, Katanii i Bari we Włoszech oraz Larnaki na Cyprze.

Węgierski Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, której flota składa się ze 105 samolotów typu Airbus A320 i A321, latających z 26 baz na ponad 600 trasach łączących 143 lokalizacje w 44 krajach. Firma zamówiła u Airbusa kolejnych 264 maszyn. W Polsce Wizz Air obsługuje osiem lotnisk. Z Krakowem będzie miał pięć baz z 26 samolotami.(PAP)

autor: Rafał Grzyb