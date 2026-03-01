Został też uruchomiony czatbot (na stronie ksef.podatki.gov.pl), który udziela automatycznych informacji w tym zakresie.

Najczęściej podatnicy korzystają jednak z porad telefonicznych – wynika z informacji o działalności KIS w 2025 r. Dzwonili na infolinię KIS ponad 1 mln 762 tys. razy, czyli ok. 33 tys. razy częściej niż rok wcześniej. Najwięcej pytań dotyczyło PIT i VAT (w tym KSeF).

Wzrosła też liczba porad e-mailowych; było ich prawie 109 tys. (rok wcześniej 93,7 tys.). W tym ponad 8 tys. odpowiedzi dotyczyło KSeF.

Zmalała natomiast liczba rozmów na webczacie. W 2025 r. skorzystano z tego kanału ponad 123 tys. razy, czyli o ok. 23 tys. razy mniej niż w 2024 r.

Zostały utworzone dwa nowe boty, dzięki czemu poszerzono zakres informacji udzielanych automatycznie:

na stronie ksef.podatki.gov.pl można pytać zarówno o sam krajowy system, jak i Aplikację Podatnika i Aplikację Mobilną,

w części e-Urzędu Skarbowego dla zalogowanych można natomiast otrzymać informacje w zakresie e-US oraz tematyki dotyczącej usługi Twój e-PIT.

Należy jednak pamiętać, że zastosowanie się do wytycznych uzyskanych przez telefon, e-mail i czat nie daje podatnikowi ochrony prawnej na wypadek, gdyby udzielone informacje okazały się błędne. Takie zabezpieczenie dają tylko: interpretacja indywidualna, interpretacja ogólna, objaśnienia podatkowe ministra finansów oraz wiążące informacje.

Wydane interpretacje

Jeśli idzie o interpretacje indywidualne, to dyrektor KIS wydał ich w 2025 r. ponad 24,8 tys. Od lat ich liczba utrzymuje się na podobnym poziomie – od 23 tys. do 25 tys. W 2025 r. najwięcej interpretacji zostało wydanych w zakresie VAT (9922) i PIT (9704).

Na razie podatnicy nie pytali masowo o KSeF, częściej o możliwość odzyskania podatku naliczonego, zwłaszcza w związku z inwestycjami dofinansowanymi przez Unię Europejską. W zakresie podatku dochodowego największe zainteresowanie dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z prawami własności intelektualnej (IP BOX), ryczałtu i sprzedaż nieruchomości.

W ponad 70 proc. spośród wydanych w 2025 r. interpretacji indywidualnych dyrektor KIS zgodził się z pytającym. W 633 przypadkach odstąpił od wydania interpretacji indywidualnej ze względu na wydaną już przez ministra finansów interpretację ogólną. Natomiast ponad 6,8 tys. razy postanowił o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi do sądów

Podatnicy zaskarżyli do sądów nieco więcej interpretacji niż rok wcześniej – 1405 (w 2024 r. – 1376). Złożyli też 337 skarg na postanowienia odmowne i umarzające (rok wcześniej – 401).

Dyrektor KIS. Wiążące informacje

W 2025 r. dyrektor KIS wydał też:

211 wiążących informacji akcyzowych (WIA) na 912 złożonych w tym czasie wniosków,

1583 wiążących informacji taryfowych (WIT) na 2566 wniosków przesłanych w tym czasie przez podatników,

2346 wiążących informacji stawkowych (WIS); w tym czasie podatnicy złożyli 4323 wniosków o WIS,

36 wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), w tym czasie podatnicy złożyli 79 wniosków o WIP.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach dyrektor KIS rozpatruje wniosek, ale odmawia wydania wiążącej informacji albo umarza postępowanie informacyjne.

[infografika] Jak działa Krajowa Informacja Skarbowa

Rok Liczba interpretacji indywidualnych Liczba rozmów na infolinii 2025 24 813 1 762 064 2024 25 176 1 728 983 2023 23 234 1 906 868 2022 24 449 1 856 250 2021 23 025 1 750 777

Źródło: Informacja o działalności Krajowej Informacji Skarbowej w 2025 r.