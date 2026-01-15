Gospodarstwa domowe mogą wykazać mniejszą chęć do zaciągania nowych zobowiązań na zakup dóbr trwałych np. samochodów lub sprzętu RTV/AGD, zwłaszcza, że rynek pożyczek gotówkowych jest drogi. W sytuacji, gdy RPP komunikuje wstrzymanie procesu obniżek stóp, konsument pozostanie ostrożny.

Styczniowa pauza w obniżkach stóp proc. wpłynie na ocenę zdolności kredytowej konsumentów przez banki. Osoby planujące np. zakup mieszkania na kredyt mogą wstrzymać się z wnioskiem i czekać na lepsze warunki – tj. na obniżki stóp procentowych.

Zatrzymanie cyklu obniżek stóp bezpośrednio wpłynie na codzienne finanse gospodarstw domowych. Dla osób posiadających kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, brak obniżek stóp oznacza stabilizację rat kredytów – raty nie spadną w najbliższym cyklu aktualizacji (3 lub 6 miesięcy).

Pauza w obniżkach stóp wstrzyma popyt konsumencki

Jak długo może potrwać sytuacja, w której wyhamuje popyt konsumencki oraz chęć zaciągania kredytów również przez firmy blokując akcję kredytową w całej gospodarce? Część analityków ocenia, że ten stan potrwa do marca br. Od marca rada może powrócić do obniżek stóp procentowych.

„Zgodnie z przewidywaniami, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp na pierwszym tegorocznym posiedzeniu. Komunikat po posiedzeniu nie został zmieniony w istotnym zakresie. Rada podtrzymała, że dalsze decyzje będą uzależnione od napływających danych o perspektywach inflacji i wzrostu gospodarczego, wymieniła również tradycyjne ryzyka dla oczekiwanej ścieżki inflacji. W naszej ocenie pauza w RPP potrwa jedynie trzy miesiące i na marcowym posiedzeniu rada, uzbrojona w nową projekcję inflacyjną i więcej danych na temat stanu gospodarki i procesów inflacyjnych, wznowi cykl obniżek. Uważamy, że stopa docelowa wynosi 3,5%” – oceniają ekonomiści Banku Pekao.

Oszczędzający mogą liczyć na realne zyski

Na obecnej sytuacji, gdy główna stopa docelowa banku centralnego 4 proc. korzystają oszczędzający, tym bardziej, że inflacja jest obecnie ustabilizowana. Prognozy inflacji na dalsze miesiące roku zakładają poziom ok. 2-2,5%, co da realne zyski z lokat oszczędzającym.

Przy stopie referencyjnej NBP 4 proc. WIBOR 3M trzymiesięczny wynosi obecnie ok. 3,96-3,99 proc. WIBOR 6M sześciomiesięczny 3,85-3,9 proc.