Niektórzy analitycy oceniali jednak wynik pierwszego posiedzenia Rady w tym roku jako wysoce niepewny, poparty niedawną wypowiedzią jednego z członków Rady o 50-procentowym prawdopodobieństwie obniżki stóp w styczniu.

Zdaniem ekonomistów PKO BP za obniżką stóp mogłyby przemawiać "spadek inflacji poniżej celu w grudniu, niższe ceny żywności w punktach skupu, spadające ceny surowców oraz ustalony poziom taryf URE, które przełożą się na inflację nawet nieco poniżej celu w pierwszych miesiącach 2026". Jak wskazali ekonomiści Banku Pekao, chwilowo "niektórzy inwestorzy podjęli próby rozegrania scenariusza styczniowego cięcia".

Cięcie stóp procentowych w styczniu byłoby dużym zaskoczeniem

Ekonomiści zapowiadali, że ewentualna obniżka stóp byłaby dla rynku zaskoczeniem i katalizatorem dalszych spadków rentowności obligacji, a decyzja NBP byłaby sygnałem do gwałtownego wykupu obligacji, co jeszcze mocniej zepchnęłoby ich rynkowe oprocentowanie w dół.

Analitycy zapowiadali również, że dzisiejsza decyzja RPP nie będzie miała istotnego wpływu na zachowanie złotego, choć ewentualny brak obniżki stóp procentowych mógłby nieco polską walutę umocnić.

Decyzja Rady była zgodna z konsensusem rynkowym mimo sygnałów o obniżkach stóp

"Rada jak obiecała, tak zrobiła: na styczniowym posiedzeniu stopy bez zmian. Mamy więc pierwszą od pół roku pauzę w cyklu obniżek stóp. Spodziewamy się, że okres obserwacji inflacji, gospodarki i jej otoczenia zakończy się w marcu. Stopa docelowa to 3,5 proc." - napisali w komentarzu do decyzji rady ekonomiści Banku Pekao.

"Zgodnie z naszymi oczekiwaniami RPP pozostawiła w styczniu stopy NBP bez zmian (główna: 4,00 proc.). Pomimo spadku inflacji poniżej celu NBP w grudniu, zrealizowała się zapowiadana przez Radę zmiana nastawienia na wait-and-see. Na kolejne obniżki stóp nie będziemy jednak czekać długo" - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Większość ekspertów przewiduje, że po pauzie na początku roku, Rada powróci do wznowienia obniżek stóp procentowych z uwagi na stabilizację inflacji w okolicach celu NBP (2,5 proc.). Scenariusz rynkowy przewiduje sprowadzenie stopy referencyjnej w br. do 3-3,5 proc.