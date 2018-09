Podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu posiedzenia, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła cztery uchwały o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie łącznie 40 wskazanych osób na sędziów Sądu Najwyższego. Rada wyłoniła: 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej, 12 kandydatów na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej (w tej izbie cztery wakaty pozostały nieobsadzone) i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

"Apelujemy do prezydenta, żeby nie akceptował, nie przyjmował ślubowania od tych sędziów, żeby powtórzył procedurę, żeby zwrócił dokumenty do KRS" - powiedział Kropiwnicki na środowej konferencji w Sejmie.

Według posła PO liczba "błędów, które zostały popełnione przy wyborze w KRS jest tak zatrważająca, że cała procedura powinna być powtórzona".

Kropiwnicki powiedział, jedna z kandydatek, wskazana później przez KRS do SN, sama miała postępowanie dyscyplinarne prawomocnie zakończone. Nawiązał w ten sposób do doniesień medialnych na temat radcy prawnej z Białegostoku Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej, którą w marcu 2017 r. skazał radcowski sąd dyscyplinarny; Ułaszonek-Kubacka od wyroku się nie odwołała, więc jest prawomocny, mimo to uzyskała ona rekomendację KRS do Izby Dyscyplinarnej SN.

Kropiwnicki przywołał też sprawę tego, że poczatkowo w dokumentach wśród osób zarekomendowanych przez KRS znalazł się prokurator Andrzej Witkowski, choć nie uzyskał on poparcia Rady, które zdobył inny prokurator o tym nazwisku Ryszard Witkowski.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie. Pod koniec sierpnia w Monitorze Polskim opublikowano drugie obwieszczenie prezydenta - o ogłoszeniu naboru na 11 kolejnych wolnych stanowisk sędziowskich w SN.