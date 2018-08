Na konferencji prasowej w Kielcach Szejna zaznaczył, że nie przywiązuje się do sondaży, które są raz lepsze, raz gorsze, natomiast pokazują wyraźnie, że wyborcy chcą lewicy na scenie politycznej kraju. "Widać, że jej brak zaburza pewną równowagę, koncepcję, w której partie polityczne powinny mieć oparcie, a wyborcy oparcie w partiach politycznych i pewną równowagę" – podkreślił wiceszef SLD.

Dodał, że "to właśnie SLD, jako ugrupowanie polityczne, z którego wywodzi się Aleksander Kwaśniewski, obroniło to województwo (świętokrzyskie) przed egzekucją, jakie na nim chciało dokonywać PiS i PO" - w lipcu 1998 r. prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę wprowadzającą nowy podział administracyjny Polski na 15 województw, z Kielcami w woj. małopolskim; weto umożliwiło ponowne prace parlamentarne nad podziałem na województwa.

"Przypominam, że gdyby nie SLD, pan prezydent, to tego województwa by nie było i nas by tu nie było. Bylibyśmy jakąś częścią, można powiedzieć dołączoną sztucznie do jakiejś innej formuły politycznej" – stwierdził Szejna.

Poinformował, że w najbliższym czasie będzie rekomendował zarządowi wojewódzkiemu partii "wspaniałe osoby" na liderów i wiceliderów list do sejmiku. W okręgu nr 1, który obejmuje powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski, będą to były minister sprawiedliwości prof. Jerzy Jaskiernia oraz szef ostrowieckich struktur SLD Józef Grabowski.

Sam Szejna otworzy listę w okręgu nr 2 (północne powiaty regionu: starachowicki, skarżyski i konecki). "Wiceliderem będzie prawdopodobnie obecny radny sejmiku Sławomir Marczewski" – poinformował wiceszef SLD.

Z kolei liderami okręgu nr 3, który obejmuje gminę i powiat kielecki, zostali: prezes Wodociągów Kieleckich, obecny radny sejmiku Henryk Milcarz oraz były konsul ambasady RP w Moskwie Ryszard Białacki.

W okręgu nr 4 (zachodnie i południowe powiaty województwa: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, włoszczowski) liderem będzie radca prawny Łukasz Kozera. "Będzie to starcie dosyć poważne, ponieważ rywalem będzie marszałek województwa Adam Jarubas z PSL" – zaznaczył Szejna.

Pytany, czy bierze pod uwagę możliwość stworzenia koalicji w sejmiku z innym ugrupowaniem odparł, że to jest kwestia ludzi.

"Jeżeli PiS i PSL, jako dwa główne ugrupowania, wysuną ciekawe kandydatury, to możemy rozmawiać. Moje marzenie jest takie, że SLD wygra te wybory i będzie miał większość bezwzględną i nie będzie musiał robić koalicji. Oczywiście jest to marzenie nie na tę kadencję i wybory, tylko na przyszłe, ale chciałbym, żeby tak było" – dodał Szejna.

Wiceprzewodniczący SLD poinformował, że 16 września odbędzie się konwencja, podczas której partia zaprezentuje szczegóły swojego programu wyborczego. Dodał, że w spotkaniu wezmą udział m.in. szef partii Włodzimierz Czarzasty oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceszef SLD Bogusław Liberadzki.

W 2014 r. w wyborach do świętokrzyskiego sejmiku wygrało PSL zdobywając 17 z 30 miejsc. Ludowcy mogliby rządzić samodzielnie, ale władze partii zdecydowały, że koalicja z PO (trzy mandaty) zostanie przedłużona na kolejną kadencję. Osiem mandatów zyskał PiS, a dwa SLD-Lewica Razem.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.(PAP)

autor: Piotr Grabski