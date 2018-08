Minister finansów Turcji: Nie zwrócimy się o pomoc do MFW

Erdogan, który nazywa się sam "wrogiem stóp procentowych", nie pozwalał jak dotąd, by bank centralny je podnosił, co sprawiło, że inflacja w Turcji jest na razie nie do opanowania. Albayrak powiedział, że uporanie się z nią jest priorytetem rządu.źródło: ShutterStock