Jak poinformował PAP w środę dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar, pierwsze groby zostały przypadkowo odkryte przez okolicznych mieszkańców, którzy wybierali tam piasek. Natrafili oni na fragmenty kości i naczyń, a następnie przekazali je do tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Na miejscu znaleziska od początku lipca pracują tarnowscy archeolodzy. Do tej pory określili oni północny i południowy zasięg cmentarzyska, na terenie którego zidentyfikowano 22 groby przynależące do kultury łużyckiej, zawierające resztki popielnic, do których składano kości pozostałe po rytualnym spalaniu na stosie zmarłych, duże fragmenty kości, a także kilka części ozdób metalowych - z żelaza i brązu.

„To pozwala nam datować znalezisko na przełom epoki brązu i żelaza, ok. 2700 lat temu, czyli mniej więcej równolegle do osady w Biskupinie. To bardzo ciekawa sprawa, bowiem nie mamy w dolinie Dunajca wielu cmentarzysk kultury łużyckiej” - zaznaczył Szpunar.

Według niego sposób zachowania kości i znalezione w grobach przedmioty wskazują, że osadnicy z okolic Wojnicza swoich zmarłych palili na stosach, a następnie ich przepalone kości oczyszczali i chowali w specjalnych glinianych naczyniach. Do jamy grobowej wkładano także jedno mniejsze gliniane naczynie oraz dwa-trzy otoczaki.

W grobach zachowały się duże fragmenty kości – wskazał dyrektor – dzięki temu będzie można je poddać badaniom antropologicznym, które powinny określić m.in. płeć, wiek czy przebyte choroby przez ich właścicieli.

Prace archeologiczne na stanowisku potrwają do połowy września. Naukowcy chcą jeszcze sprawdzić zasięg cmentarza na osi wschód-zachód, co może przynieść odkrycia nowych grobów. Wszystkie znalezione przedmioty zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gdzie najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane. Być może na ich bazie podjęta zostanie rekonstrukcja grobu przynależącego do kultury łużyckiej, zamieszkującej dolinę Dunajca.(PAP)

autor: Rafał Grzyb