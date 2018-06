W środę rano Mucha, który jest także pełnomocnikiem prezydenta ds referendum konsultacyjnego ws konstytucji, ma spotkać się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Rozmawiać mają na temat pytań, jakie mogłyby paść w referendum.

"Liczę na to, że jesteśmy w stanie wypracować tego rodzaju porozumienie, które zapewni, że to referendum się odbędzie. Kluczowym jest to by w debacie konstytucyjnej wypowiedzieli się Polacy, żeby to nie była tylko wypowiedź elit, żeby to nie była tylko wypowiedź polityków, ekspertów. Oczywiście te wypowiedzi ekspertów też są istotne, ale mówimy o prawie do samostanowienia w tym sensie, że to Polacy, jako ci, którym przysługuje władza zwierzchnia powinni zdecydować o materii konstytucyjnej" - powiedział Mucha w TVP Info.

Dopytywany, co stanie się, gdy marszałek Senatu powie, że nie jest zainteresowany inicjatywą prezydenta, odpowiedział: "Nie spodziewam się, żeby pan marszałek tak powiedział, bo już wielokrotnie z nim rozmawiałem i wiem, że tego rodzaju głos w jego ustach, nie chcę powiedzieć, że jest niemożliwy, ale jest niezwykle mało prawdopodobny".

Według Muchy, "PiS, cały, jako formacja, od wielu lat konsekwentnie mówi o potrzebie zmian konstytucji". "Liczę na to, że jeśli chodzi o uchwałę senacką, to ona zostanie podjęta zgodnie z postanowieniem, które pan prezydent przedłoży" - powiedział prezydencki minister.

"Dziś jeszcze mamy czas na konsultacje i dyskusje. Jeśli PiS oczekiwałby zmian w pytaniach, lub chciałby je uszczegółowić, to jest właściwy moment, by to wyartykułować" - dodał Mucha.

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przedstawiono propozycję 15 pytań, które mogłyby zostać zadane w referendum.

Wśród propozycji znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji lub dokonanie zmian w obecnej, o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w UE oraz w NATO, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym, o zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenie "500 plus").

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.