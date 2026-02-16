Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.) krajowy transport drogowy obejmuje m.in. wykonywanie przewozu zespołem pojazdów, czyli pojazdem silnikowym z przyczepą lub naczepą. Ustawodawca wprost traktuje więc zestaw jako konfigurację złożoną z więcej niż jednego pojazdu. Kluczowe znaczenie ma załącznik nr 3 do u.t.d., który zawiera wykaz naruszeń i wysokości kar. Z poz. 9.1 wynika, że za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego zdatność do ruchu drogowego kara wynosi 2 tys. zł. Przepis mówi wprost: kara jest liczona za każdy pojazd.

Dla oceny, czy kara powinna być jedna czy podwójna, znaczenie mają też definicje zapisane w prawie o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.). Z jego art. 2 pkt 31 wynika, że pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze. Z kolei art. 2 pkt 49 p.r.d. definiuje zespół pojazdów jako pojazdy złączone w celu poruszania się po drodze jako całość.

Ważne!Ciągnik samochodowy i naczepa pozostają odrębnymi pojazdami w sensie prawnym.

Każdy z nich posiada własny dowód rejestracyjny i własny termin okresowego badania technicznego. Połączenie ich w zestaw transportowy nie powoduje utraty tej odrębności.

Zgodnie ze stanowiskiem sądów

Taką wykładnię potwierdza orzecznictwo. Podobną sprawą do tej czytelnika zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. W wyroku z 20 listopada 2025 r. (sygn. akt I SA/Ke 389/25) oceniał sprawę, w której również nałożono dwie kary po 2 tys. zł – osobno za brak badań technicznych ciągnika i naczepy.

Sąd uznał to za prawidłowe. Podkreślił, że każdy z pojazdów wchodzących w skład zespołu powinien mieć aktualne, odrębne badanie techniczne. Skoro żaden z nich go nie posiadał, organ miał podstawy do wymierzenia dwóch kar. WSA zwrócił też uwagę, że status pojazdu wynika z dokumentów rejestracyjnych, a nie ze sposobu faktycznego użytkowania zestawu.

Podobny kierunek przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 lipca 2023 r. (sygn. akt II GSK 532/20). Wskazał, że w pojęciu pojazdu mieści się także naczepa. Jeżeli ciągnik i naczepa są zarejestrowane oddzielnie, brak jest podstaw, aby traktować je jako jeden pojazd dla celów odpowiedzialności administracyjnej.

Jedna kontrola, dwa naruszenia

Fakt, że kontrola dotyczyła jednego przejazdu i jednego zestawu, nie oznacza jednego naruszenia. Odnosi się ono do stanu technicznego każdego pojazdu użytego do przewozu. Każde naruszenie podlega odrębnej sankcji pieniężnej.

Wniosek dla przedsiębiorcy

A zatem nałożenie na czytelnika kary 2 × 2 tys. zł jest prawnie dopuszczalne. Obowiązek posiadania aktualnych badań technicznych dotyczy oddzielnie ciągnika i naczepy, nawet jeśli wykonują przewóz jako jeden zestaw. ©℗