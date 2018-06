Zalewska do dyrektorów: Przypomnijcie uczniom zasady bezpiecznego zachowania

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zwróciła się do dyrektorów szkół, by podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego omówili z uczniami zasady bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Ważne, by wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach - podkreśliła.