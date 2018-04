Wręczenie nagrody odbędzie się 25 maja w Centrum Kultury Zamek.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach. Za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury wręczana jest Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tys. zł. Zwycięzca drugiej kategorii – twórca do 35. roku życia, który wykazał się znaczącym, innowacyjnym dorobkiem w dziedzinie literatury, humanistyki oraz popularyzacji kultury literackiej otrzymuje Nagrodę-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 tys. zł.

Nazwisko laureatki Nagrody im. Mickiewicza ogłosił we wtorek rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Andrzej Lesicki. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski poinformował, że nominacje do Nagrody-Stypendium im. Barańczaka otrzymali Szczepan Kopyt, Wiktor Marzec i Ilona Witkowska. Stypendysta zostanie nagrodzony w trakcie gali 25 maja.

"Książka Anny Bikont to rzecz wyróżniająca się korzystnie pod każdym względem na tle współczesnego reportażu i współczesnej biografistyki. Laureatka reprezentuje typ pisarstwa, który tyleż jest popularny, co kłopotliwy. Dokumentalistyka, reportaż, praca biografistki, praca dziennikarska – to są rzeczy, z którymi nieustannie mamy do czynienia, ale których nie nauczyliśmy się cenić” - powiedział we wtorek przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej prof. Piotr Śliwiński.

Poznańska Nagroda Literacka została powołana na początku 2015 r. Ustanowili ją wspólnie, po śmierci Stanisława Barańczaka, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor UAM.