Niemcy: Sondaż: koalicja CDU: CSU i SPD traci większość

Podczas gdy rozmowy o "wielkiej koalicji" chadeków z CDU/CSU i socjaldemokratów z SPD dobiegają końca, poparcie dla takiego układu spadło do 47,5 proc., co oznacza utratę większości - wykazał opublikowany we wtorek sondaż dla gazety "Das Bild".