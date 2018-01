Jak powiedział PAP wicemarszałek woj. śląskiego Michał Gramatyka, radę utworzyła grupa kilkunastu osób, których zadaniem jest możliwie szerokie spojrzenie na temat elektromobilności lub szerzej – transportu bezemisyjnego – w możliwie długim horyzoncie.

„Chodzi o to, żeby ludzie, którzy znają się na rzeczy, dla których te tematy są z jednej strony tematem zainteresowań naukowych, z drugiej strony obszarem zainteresowań biznesowych, byli w stanie wypowiedzieć się na temat obowiązków, które spoczywają na samorządach w ramach planowanej ustawy o elektromobilności” - wyjaśnił Gramatyka.

„Generalnie ma to być centralny punkt informacyjno-zarządczy, który będzie koordynował wdrażanie rozwiązań opisanych przez ustawodawców” - uściślił.

Celem pracy rady ma być ujednolicanie – w skali regionu – działań i rozwiązań związanych z elektromobilością (jak np. rozmieszczenie stacji ładowania), a także inspirowanie samorządów niższych szczebli do korzystania i wspierania transportu bezemisyjnego.

Współpomysłodawcą utworzenia na szczeblu wojewódzkim rady ds. elektromobilności był Kazimierz Karolczak - b. członek zarządu woj. śląskiego, a obecnie przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która mocą specjalnej ustawy zrzesza 41 miast i gmin centralnej części regionu.

Jak powiedział PAP - zasiadający obok Karolczaka w radzie dyrektor departamentu rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy GZM Jakub Stęchły, Metropolia widzi wartość w centralizacji pewnych działań, związanych z mobilnością i elektromobilnością - chociażby wobec potrzeby chwili wynikającej z wejścia w życie ustawy o elektromobilności i obowiązków, które nakłada ona na gminy.

„Pewne działania w tym obszarze są uzasadnione na poziomie Metropolii – dla lepszego wsparcia tych procesów, które będą konieczne do realizacji w związku z ustawą o elektromobilności. Centralizacja działań jest tutaj wskazana, ponieważ problemy z którymi mogą borykać się poszczególne gminy – mogą być podobne do tych skali kraju. Wiąże się to także z zadaniami, które zostały postawione przed metropolią, jeśli chodzi o transport publiczny” - wyjaśnił przedstawiciel GZM.

Nawiązał przy tym do podpisania pod koniec ub. roku umowy GZM z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – w ramach partnerstwa innowacyjnego - ws. dostawy 300 bezemisyjnych autobusów dla Metropolii. Podkreślił jednocześnie, że GZM musi całościowo patrzeć na zagadnienia transportu publicznego oraz mobilności.

„Mamy świadomość, że aby skłonić mieszkańców do przesiadki z prywatnych samochodów do transportu publicznego czy do tego, co nazywamy nowymi formami mobilności (np. carsharing czy rowery miejskie – PAP), musi powstać zachęcająca do tego oferta” - zaznaczył Stęchły.

„Staramy się przy tym patrzeć na elektromobilność nie w wąskim rozumieniu środków transportu, ale całego systemu, który jest wartością dla mieszkańców i jednocześnie jest umiejscowiony w kontekście lokalnym” - zapewnił, wskazując na możliwości wynikające np. z rozwiniętego w regionie przemysłu motoryzacyjnego, działalności uczelni technicznych czy szans wiążących się z ponaddwumilionowym rynkiem konsumentów.

Samorządy z woj. śląskiego przypominają, że część z nich - zainteresowana rozwojem elektromobilności na swoim terenie – wprowadza rozwiązania promujące pojazdy elektryczne, jak np. zwolnienia lub obniżenie opłat za parkowanie. Kupowane lub testowane są autobusy elektryczne i samochody osobowe. Testowane są też technologie ładowania.

Rada ds. elektromobilności ma m.in. przygotowywać samorządom rekomendacje związane z promocją i wprowadzaniem w życie idei elektromobilności, proponować rozwiązania koordynacji działań w tym zakresie czy inspirować przedsięwzięcia promujące elektromobilność.

W skład rady weszli m.in. przedstawiciele samorządu woj. śląskiego, GZM, NCBR, Polskiego Funduszu Rozwoju, uczelni i placówek badawczych, organizacji przedsiębiorców oraz firm branży energetycznej.

Przyjęta przez parlament ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje m.in. system zachęt, np. zniesienie akcyzy na samochody elektryczne i hybrydy plug-in, zwolnienie ich z opłat za parkowanie czy większe odpisy amortyzacyjne dla firm. Zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz możliwość tworzenia przez samorządy stref czystego transportu.

Ustawa wprowadza też do polskiego prawa przepisy europejskiej dyrektywy ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Rząd w trakcie prac parlamentarnych podkreślał, że aby uniknąć ryzyka kar za nieterminowe wdrożenie tej dyrektywy, ustawa powinna wejść w życie przed 1 lutego. Po przyjęciu ustawy przez Senat (19 stycznia br.), ustawa trafiła do prezydenta.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz