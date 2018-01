Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z tyloma osobami towarzyszącymi, ile miejsc siedzących jest w aucie. Nie ma przy tym znaczenia miejsce wydania dowodu, może to być także pojazd zarejestrowany na firmę.

"Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, do których kursuje komunikacja MPK, a które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego" - przypomniało w komunikacie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa.

Według prognozy od północy do godziny 8.00 rano na ponad 90 proc. powierzchni miasta stężenie pyłu zawieszonego PM10 ma przekraczać wartość 150 mikrogramów na metr sześc., a od 8.00 do 16 wartość 100 mikrogramów na metr sześc. Norma to 50 mikrogramów na metr sześcienny.

W grudniu krakowscy radni znowelizowali zasady wprowadzania darmowej komunikacji w dni ze smogiem.

IMGW w prognozach dzieli dobę na trzy części. W uchwale zapisano, że darmowa komunikacja będzie wprowadzana, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że średni poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w jednym z tych okresów przekroczy 100 mikrogramów na metr sześcienny, a w drugim 150 mikrogramów na metr sześć. i to przynajmniej na obszarze połowy miasta.

W sezonie grzewczym 2016/17 z powodu spowijającego Kraków smogu mieszkańcy mogli korzystać z darmowej komunikacji 19 razy.