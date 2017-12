Gowin: Wizyta May w Warszawie to dowód, że jesteśmy w pierwszym szeregu państw europejskich

"Fakt, że ta wizyta nie została odwołana i miała najwyższą rangę - bo z udziałem pani premier, oraz że podpisano ważne porozumienia - to najlepszy dowód na to, że jesteśmy w pierwszym szeregu państw europejskich"źródło: PAP autor zdjęcia: Rafał Guz

Fakt, że wizyta premier Wielkiej Brytanii Theresy May w Warszawie nie została odwołana i miała najwyższą rangę, to najlepszy dowód na to, że jesteśmy w pierwszym szeregu państw europejskich - ocenił w piątek wicepremier Jarosław Gowin.