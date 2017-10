W Łodzi przed południem rozpoczęła się konwencja PO, podczas której ma zostać przyjęty nowy statut PO i program na przyszłoroczne wybory samorządowe.

PiS tymczasem zamieścił w sobotę rano w sieci spot krytyczny wobec prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i rządzącej stolicą PO, poświęcony tzw. aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. "Ona jest chodzącym jednym wielkim kłamstwem, nie usłyszałem od niej ani jednego ludzkiego, ciepłego słowa pod adresem ofiar tejże reprywatyzacji" - mówi w spocie Gronkiewicz-Waltz jedna z ofiar bezprawnej reprywatyzacji i przedstawicielka pokrzywdzonych lokatorów.

„To nieudolna odpowiedź na naszą ofensywę programową, związaną z samorządem – ofensywę związaną z decentralizacją państwa. Jedyne na co ich stać, to pokazywanie reprywatyzacji i to nie w kontekście także działalności śp. prezydenta (Warszawy) Lecha Kaczyńskiego i innych prezydentów z PiS, tylko Hanny Gronkiewicz-Waltz” – powiedział PAP Neumann. „Uznali, że to jest element, który dzisiaj ma przełamać tę naszą ofensywę programową” – dodał szef klubu PO.

Zdaniem Neumanna, Prawo i Sprawiedliwość „obawia się samorządów” i przyszłorocznych wyborów, które wyłonią nowe rady gmin, powiatów, sejmiki województw, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Autorzy spotu PiS zamieścili w nim także cytaty z wypowiedzi przedstawicieli ratusza na temat afery reprywatyzacyjnej. I tak szef stołecznego Biura Spraw Dekretowych Piotr Rodkiewicz odpowiedział na zadane w czasie konferencji prasowej pytanie ws. grupy przestępczej działającej ws. reprywatyzacji i brak kontroli nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami słowami: "czy pytałby pan szefa wielkiej korporacji, dlaczego w jakimś magazynie są rozsypane śrubki? No miasto jest w pewnym sensie wielką korporacją, na czele której stoi prezydent".

Z kolei Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła: "jak się okazuje teraz, działała grupa przestępcza".

Spot zawiera także m.in. inne cytaty z materiałów prasowych dotyczących reprywatyzacji.

Materiał kończy się wezwaniem: "Hanna Gronkiewicz-Waltz razem z PO rządzą Warszawą od 11 lat. Czy pozwolimy im na więcej?", opatrzonym hashtagiem #uczciwysamorząd.