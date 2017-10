Niemiecka kanclerz spotkała się w Brukseli z Rajoyem tuż przed rozpoczęciem szczytu, a Macron miał rozmawiać z nim w czwartek wieczorem.

Francuski prezydent zapowiedział też, że "przekaz", jaki unijni przywódcy "wyślą do Madrytu", to wyraz "jedności z Hiszpanią".

AFP zwraca uwagę, że o ile poparcie Berlina i Paryża dla Madrytu zostało wyraźnie zamanifestowane, o tyle premierzy Belgii i Luksemburga Charles Michel i Xavier Bettel ograniczyli się do zaapelowania o podtrzymanie dialogu między władzami Hiszpanii i Katalonii.

Aspiracje tego regionu wywołały najgroźniejszy kryzys w Hiszpanii od kilku dekad, który wprawdzie nie miał być oficjalnie tematem rozmów w Brukseli, jednak - jak pisze AFP - stał się przedmiotem "powszechnej troski" unijnych przywódców.

Premier Słowenii Miro Cerar powiedział, że przypomina mu to historię rozpadu Jugosławii, i choć zastrzegł, że "sytuacja w Katalonii jest całkiem inna", to jednak zaapelował o to, by ewentualną kwestię "samostanowienia" tego regionu rozwiązać "w ramach porządku konstytucyjnego (...) a przede wszystkim w sposób pokojowy".

W czwartek rano władze w Madrycie poinformowały, że Rajoy zwołał na sobotę nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, by zdecydować, jakie środki powinny zostać przyjęte w celu zawieszenia politycznej autonomii Katalonii.

Wcześniej szef rządu Katalonii Carles Puigdemont zagroził, że zorganizuje głosowanie w regionalnym parlamencie nad deklaracją niepodległości, jeśli rząd centralny "będzie wciąż uniemożliwiał dialog i kontynuował represje".

10 października Puigdemont ogłosił w katalońskim parlamencie, że przyjmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości, ale jednocześnie wezwał katalońskich deputowanych do odroczenia o kilka tygodni secesji Katalonii, aby umożliwić negocjacje z rządem w Madrycie. Następnie Puigdemont podpisał deklarację niepodległości wzywającą inne państwa do uznania "republiki Katalonii".

Madryt w tej sytuacji zażądał od władz w Barcelonie jasnej deklaracji, czy Katalonia proklamowała niepodległość. W poniedziałek Puigdemont w liście do Rajoya nie wyjaśnił jednak, czy to zrobił. Drugi termin minął w czwartek.