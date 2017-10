Indeks WIG 20 spadł o 1,39 proc. do 2.467,49 pkt., mWIG 40 poszedł w dół o 0,55 proc. do 4.820,03 pkt., a WIG stracił 1,13 proc. do 63.745,00 pkt. Obroty akcjami wyniosły nieco ponad 1 mld zł, z czego 818,5 mln zł stanowiły obroty na akcjach spółek z WIG 20.

Liderem obrotów był PKN Orlen (170,1 mln zł). Jednocześnie, po publikacji wyników za III kw. kurs koncernu paliwowego od początku czwartkowych notowań mocno spadał.

Zysk netto grupy PKN Orlen przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale wzrósł do 1,6 mld zł z 1,5 mld zł przed rokiem i był niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,96 mld zł. Ponadto, po dziewięciu miesiącach 2017 roku nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 2,9 mld zł - podała spółka w prezentacji. Tymczasem całoroczny plan inwestycyjny opiewa na 5,5 mld zł.

Notowania PKN Orlen spadły w czwartek o 7,08 proc. (najmocniejszy spadek wśród blue chipów).

W czwartek, w ślad za spadkiem kursu Orlenu, traciły na wartości papiery Lotosu (-2,96 proc. na zamknięciu). Analitycy obawiają się, że również gdańska firma rozczaruje wynikami za III kw. 2017 roku. Rynek oczekiwał wyższych wyników segmentu rafineryjnego w PKN, za czym miało przemawiać korzystne otoczenie makroekonomiczne.

Wśród blue chipów najmocniej w górę poszła z kolei wycena mBanku (+2,20 proc.) i PKO BP (+2,44 proc.).

Na dość silnym plusie (+1,75 proc.) sesję zakończył też Tauron. Prezes spółki Filip Grzegorczyk poinformował w czwartek, że Tauron nie będzie tworzył rezerw w związku ze sprawą Invenergy. 16 października amerykańska spółka energetyczna Invenergy LLC podała, że szacuje, że poniosła szkody na kwotę 700 mln USD w związku z działaniami Polski przekładającymi się na nieopłacalność inwestycji w kilkanaście farm wiatrowych.

Na szerokim rynku jeden z najmocniejszych spadków należał do Polenergi (-12,30 proc.). Spółka podała, że w wynikach za III kwartał dokona odpisów o łącznej, szacowanej wartości około 91 mln zł, które obciążą wyniki operacyjne grupy. Pierwszy odpis w wysokości 81 mln zł aktualizować ma wartość środków trwałych związanych z realizacją projektu Elektrownia Północ, natomiast drugi o szacunkowej wartości 9,8 mln zł związany jest z zaniechaniem działalności prowadzonej przez spółkę Grupa PEP Biomasa Południe.

Po wynikach, mocnym, 5,66-proc. wzrostem wyróżnił się z kolei CI Games. Zysk netto grupy CI Games w III kwartale 2017 roku wyniósł 3,6 mln zł - poinformowała spółka we wstępnych, szacunkowych danych. Spółka podała, że w okresie tym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 17,7 mln zł, EBITDA 7,4 mln zł, a EBIT był na poziomie 5,3 mln zł. W okresie pierwszych trzech kwartałów skonsolidowane przychody wyniosły 90,9 mln zł, EBITDA 31 mln zł, EBIT 9,5 mln zł, natomiast zysk netto 5,1 mln zł.

Po wynikach nieznacznie w górę (+0,03 proc.) poszła też giełdowa wycena Grupy Kęty. Zysk netto grupy w III kwartale 2017 r. wyniósł ok. 77,3 mln zł. Pod koniec września Kęty prognozowały, że skonsolidowany zysk netto w III kwartale wyniesie ok. 76 mln zł.

Po rekomendacji 2,15 proc. do 7,61 zł zyskał kurs Banku Millennium. Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 12 października, podnieśli rekomendację dla Banku Millennium do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji do 8,4 zł z 7,4 zł.

Patrycja Sikora (PAP Biznes)