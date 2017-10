Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsi uczniowie z całego kraju odbierają stypendia Prezesa Rady Ministrów, zaś nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji wręczane są odznaczenia państwowe, medale, nagrody ministra edukacji narodowej; 20 nauczycieli otrzymało tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

"W edukacji los nauczyciela i ucznia się splata i wasza sukcesy są także sukcesami waszych wychowawców i nauczycieli - tych, którzy postanowili poświęcić życie zawodowe, aby wychować i wykształcić ludzi, którzy będą potrafili kreatywnie, wspaniale zmieniać naszą rzeczywistość po to, żeby nam wszystkim się lepiej żyło" - mówiła Szydło, zwracając się do nauczycieli i uczniów.

"Można powiedzieć z jednej strony, że jest to truizm, ale z drugiej strony: nie ma zawodu nauczyciela - jest służba, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy; służba, misja - to jest wielkie poświęcenie, to jest po prostu prawdą" - dodała.

Szydło przypomniała, że wprowadzona przez rząd reforma edukacji jest jedną z najtrudniejszych reform, którą przygotował jej rząd.

"To, jaka jest polska szkoła, zależy od wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Wiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych reform, jaką musimy przeprowadzić, jest reforma edukacji" - podkreśliła.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.