Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało 28 lipca 2016 r., gdy wolontariusz ŚDM zgłosił policji, że zauważył mężczyznę, który zbierał datki na Światowe Dni Młodzieży z puszką oklejoną wizerunkami papieża Franciszka.

Zbieraniem datków zajmowali się przeważnie młodzi ludzie, ubrani w koszulki z logo ŚDM i wyposażeni w identyfikatory, które miały sprawić wrażenie, iż są zatrudnieni przez organizatorów ŚDM.

Tymczasem organizatorzy ŚDM nie prowadzili publicznej zbiórki pieniędzy na to wydarzenie.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód oskarżyła Tomasza B., Pawła K. i Wojciecha D. o to, że od 18 maja 2016r. do 23 lipca 2016 r. w Krakowie i na terenie innych miast Polski, wspólnie i w porozumieniu oraz dla osiągnięcia zysku, założyli spółki Kwestia i Euro, zakupili koszulki z logo Światowych Dni Młodzieży i naklejki związane z tematyką religijną oraz puszki przeznaczone do zbiórki pieniędzy. Następnie zatrudnili na umowy zlecenia osoby, które przeprowadzały kwestę, wręczając donatorom religijne naklejki.

Według prokuratury miało to wywołać wrażenie, że zbiórka odbywa się pod auspicjami organizatorów ŚDM w Krakowie oraz wprowadzić w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia zebranych środków pieniężnych.

Jak podała prokuratura, oskarżeni zebrali w ten sposób 3,2 tys. zł, 46 Euro, 48 pensów, 2 szekle izraelskie, 100 forintów, 13 koron czeskich, 1 koronę słowacką.

W śledztwie żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanego im czynu, natomiast wszyscy złożyli obszerne wyjaśnienia. Grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" odbyły się w Krakowie i w Wieliczce w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku.