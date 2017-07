Jemen: WHO: już 1500 ofiar śmiertelnych epidemii cholery

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii cholery w Jemenie wynosi już ok. 1500 osób. Od końca kwietnia w ogarniętym wojną kraju stwierdzono ok. 246 tys. przypadków podejrzenia zachorowania na cholerę - poinformowała w sobotę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).