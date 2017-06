W poniedziałek komisja obradowała przez 8 godzin. Przesłuchano dwóch świadków, trzecia osoba odmówiła zeznań, za co została ukarana 3 tys. zł grzywny. Szef komisji Patryk Jaki zarządził przerwę w rozprawie do 29 czerwca.

Robert Kropiwnicki (poseł PO) za błąd komisji i nadużycie przez nią prawa uznał ukaranie grzywną Gertrudy Jakubczyk-Furman. "To pokazuje charakter polityczny komisji; że oni raczej idą, w tym przewodniczący Patryk Jaki, bardziej w kierunku +sądu ludowego+ niż postępowania prawnego" - ocenił.

Zdaniem Kropiwnickiego, brak jest "twardych dowodów" na to, by Hanna Gronkiewicz-Waltz ingerowała w proces reprywatyzacji - jak zeznał jeden ze świadków. "To były raczej korytarzowe plotki z urzędu" - ocenił. Za zasadną uznał nieobecność na rozprawie przedstawiciela Ratusza - skoro twierdzi, że jest z komisją w sporze prawnym. "Komisja powinna zawiesić postępowanie do rozstrzygnięcia tego sporu" - dodał.

Według Kropiwnickiego, na wiarygodność dwóch przesłuchanych w poniedziałek świadków wpływa fakt, że są w sporze prawnym z urzędem miasta. "Mówią coś, żeby im to nie zaszkodziło w sporze, a nawet wręcz pomogło" - powiedział.

"Rozprawa była bardzo konstruktywna; myślę że to dobry początek owocnej pracy tego gremium" - ocenił w rozmowie z PAP Łukasz Kondratko (wybrany do komisji jako kandydat PiS). "Zarzut upolitycznienia jest całkowicie niezasadny; natomiast uważam, że nasza praca przyczyni się do dokładnego wyjaśnienia patologii, które miały miejsce" - oświadczył.

Kondratko nie chciał się wypowiadać na temat sporu kompetencyjnego, jaki według Ratusza istnieje między nim a komisją. "Będzie to przedmiotem posiedzenia komisji" - dodał.

Posiedzenie było dość owocne; wykazało ono m.in., iż wielkim błędem państwa był brak ustawy reprywatyzacyjnej po 1989 r. - uważa Paweł Rabiej (N). Powiedział on PAP, że widać też wyraźnie, iż istniał "pewien rodzaj presji ze strony części osób, które miały roszczenia reprywatyzacyjne, na Ratusz, żeby szybciej je wykonywać".

"Ponadto niestety w samym mieście brakowało takiej jasnej busoli, jak podchodzić do spraw reprywatyzacyjnych, żeby jak najlepiej bronić interesu miasta i jego mieszkańców" - oświadczył. "Wygląda na to, że kierując się dobrze pojętym interesem prawnym, podejmowano decyzje, natomiast gdzieś w tym wszystkim gubiło się poczucie sprawiedliwości" - dodał.

"Miałem poczucie, że obaj świadkowie starali się, w sposób bardzo wyczerpujący i nieukrywający niczego, wyjaśnić jak podejmowano proces decyzyjny; bardzo często brakowało im pamięci o szczegółach, co nie dziwi, skoro minęło wiele czasu i biorąc pod uwagę liczbę decyzji, jakie podejmowali" - powiedział Rabiej. "Nie dostrzegałem jakiejś niechęci do byłego pracodawcy" - zaznaczył.

"Pierwsze koty za płoty; mam nadzieję, że dalej będzie lepiej" - ocenił Adam Zieliński (zgłoszony do komisji przez Kukiz'15). "Martwi mnie, że dyskusja polityczna dominuje w posiedzeniach komisji. Chciałbym, żebyśmy więcej procedowali na temat konkretnej nieruchomości, a nie odwoływali się do kontekstu politycznego" - powiedział PAP.

Powiedział, że głosował przeciw ukaraniu Jakubczyk-Furman, bo według niego miała ona prawo odmówić zeznań.

Pytany, czy jest spór kompetencyjny między Ratuszem a komisją, Zieliński odparł: "Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu, ale moim zdaniem sporu nie ma".