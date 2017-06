Piotr Liroy-Marzec został w czwartek wykluczony z szeregów klubu Kukiz'15 - poinformowało ugrupowanie. Jak wyjaśniono, ma to związek z doniesieniami dotyczącymi uwikłania najbliższego otoczenia posła w tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie.

Na pytanie dziennikarzy, czy raz na zawsze zakończył występy na scenie politycznej z Pawłem Kukizem stwierdził, "że nie do końca" w dalszym ciągu walczą o te same wartości, z którymi poszli do wyborów. Pomimo tego, że stał się posłem niezależnym nadal jest tym samym człowiekiem, o tych samych ideach.

Były członek Kukiz'15 mówił, że decyzja podjęta przez lidera nie była dla niego zaskoczeniem, gdyż "miał sygnały, że może się tak zdarzyć". Deklaruje, że pomimo sytuacji, jaka go spotkała nie przestanie nazywać swoich partyjnych kolegów kolegami. Uważa, że takie działanie partii miało za zadanie "zdyskredytować mnie, tym gorsze, że wychodzi to z mojego klubu, podpisują się pod tym moi koledzy i koleżanki - to jest niesamowita akcja".

Na stwierdzenie dziennikarza, "że to wygląda tak, jakby ktoś szukał na posła haka" odpowiedział krótko "To jest polityka, zasady są jakie są, a raczej jest ich brak".