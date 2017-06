Podczas konferencji prasowej przed Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy poseł PO Andrzej Halicki wyjaśnił, że chodzi o "art. 246 Kodeksu karnego, z pełną definicją właśnie tych działań, które powinny być objęte wysokimi karami".

Polityk przekonywał, że oprócz śmierci Igora Stachowiaka, w ostatnich miesiącach "jest znacznie więcej spraw, które wymagają rzetelnego sprawdzenia".

"Mamy do czynienia z nie do końca jasną śmiercią w Gnieźnie w kwietniu tego roku, w Warszawie, w Białymstoku, w Siedlcach, w kilku miastach miały miejsce zdarzenia, które muszą być wyjaśnione i obiecujemy to - będziemy dążyć do tego, aby w sposób systemowy tę kwestię rozwiązać właśnie dlatego, że praca tysięcy policjantów, rzetelna i profesjonalna, jest wystawiona na ciężki wizerunkowy problem demolowania dobrego wizerunku pracy policji przez patologię, która nie może być tuszowana" - powiedział Halicki.