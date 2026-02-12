Google Pay i Apple Pay w aplikacji mObywatel. Jak działają nowe ePłatności?

Usługa ePłatności w aplikacji mObywatel zyskuje kolejne funkcjonalności. Do dostępnych metod regulowania zobowiązań urzędowych dołączyły Google Pay oraz Apple Pay. To odpowiedź na rosnącą popularność cyfrowych płatności w administracji publicznej.

Nowe metody płatności w mObywatelu: Google Pay i Apple Pay

Wprowadzenie Google Pay (dla systemu Android) oraz Apple Pay (dla iOS) oznacza jeszcze szybsze i wygodniejsze rozliczenia. Nowe metody pozwalają na płatności zbliżeniowe, internetowe i w aplikacjach przy użyciu zapisanych kart płatniczych lub rachunków bankowych. Dostępność tych opcji zależy jednak od konkretnej gminy – to ona decyduje o wdrożeniu wybranych sposobów płatności w ramach ePłatności.

Użytkownicy iPhone’ów zobaczą Apple Pay obok takich metod jak BLIK czy karta płatnicza – o ile ich urząd udostępnił tę funkcję. Analogicznie, właściciele smartfonów z Androidem mogą skorzystać z Google Pay, jeśli opcja została aktywowana przez ich gminę.

Aby zapłacić, wystarczy wybrać zobowiązanie w aplikacji, przejść do płatności i wskazać preferowaną metodę. Szczegóły operacji są zapisywane w historii transakcji, a użytkownik otrzymuje bieżące informacje o statusie płatności.

ePłatności w mObywatelu – szybkość, bezpieczeństwo i wygoda

Google Pay i Apple Pay umożliwiają zatwierdzenie transakcji jednym kliknięciem lub przy użyciu autoryzacji biometrycznej, np. odciskiem palca czy Face ID. Co istotne, dane kart płatniczych nie są przekazywane do urzędu ani przechowywane w aplikacji mObywatel, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Nowe formy płatności można wykorzystywać także przy zobowiązaniach ratalnych. Informacje o dostępnych ratach przekazywane są przez właściwy urząd i widoczne w systemie ePłatności. Po zatwierdzeniu operacji użytkownik otrzymuje potwierdzenie, a transakcja trafia do historii płatności.

Co można opłacić przez ePłatności w 2026 roku?

Lista zobowiązań, które uregulujesz bez prowizji bezpośrednio w telefonie, stale rośnie. Obecnie system obsługuje m.in.:

podatek od nieruchomości,

opłaty za wywóz śmieci (gospodarowanie odpadami komunalnymi),

podatki rolne i leśne od osób fizycznych,

zobowiązania ratalne (informacja o ratach pobierana jest automatycznie z systemu urzędu).

Zakres dostępnych należności oraz metod płatności zależy od stopnia wdrożenia usługi w danej gminie. Dla użytkowników oznacza to brak prowizji oraz większą kontrolę nad zobowiązaniami wobec administracji publicznej. Dla urzędów – automatyzację procesów, większą przejrzystość finansową i obniżenie kosztów obsługi.