Pierwsi pracownicy Guardian Business Solutions będą odpowiedzialni za procesy finansowe oraz księgowość wszystkich form działalności Guardian Glass w Europie. "Następnie centrum zajmie się obsługą sieci dystrybucyjnej, procesów komunikacji oraz prac projektowych" - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Zakładany poziom zatrudnienia - maksymalnie 60 osób - ma być osiągnięty w ciągu najbliższego roku.

Uczestniczący w poniedziałkowym otwarciu centrum dyrektor ds. transformacji biznesowej Guardian Glass w Europie Gabor Harakaly wskazał, że szukając lokalizacji dla tej inwestycji Guardian brał pod uwagę dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz niedużą odległość od centrów produkcyjnych koncernu - Katowice spełniły te warunki.

Centrum usług w Katowicach to nie jedyna inwestycja Guardiana w woj. śląskim. Przed kilkoma tygodniami amerykański producent szkła ogłosił, że rozbuduje swoje zakłady w Częstochowie, kosztem co najmniej 400 mln zł; zamierza też zwiększyć zatrudnienie w częstochowskiej fabryce z 350 do 440 pracowników.

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński wyraził zadowolenie, że Guardian Industries - firma działająca na wszystkich kontynentach - wybrał Polskę jako lokalizację centrum biznesowego, świadczącego usługi na całą Europę. "Tym, co zadecydowało o wyborze Polski i Katowic na miejsce inwestycji, były bez wątpienia talenty, kompetencje i wykształcenie polskich specjalistów” – ocenił wiceminister.

Guardian Industries, którego siedziba znajduje się w amerykańskim stanie Michigan, zatrudnia 17 tys. osób w wielu krajach świata. Należąca do grupy firma Guardian Glass to jeden z liderów w produkcji szkła float, produktów szklanych powlekanych oraz gotowych wyrobów szklanych i rozwiązań dla budownictwa, transportu i motoryzacji. Inna spółka - Guardian Building Products - to czołowy amerykański dystrybutor specjalistycznych wyrobów budowlanych.

Nowa inwestycja Guardiana jest zlokalizowana na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), która od początku tego roku do połowy maja pozyskała nowe inwestycje o łącznej wartości 930 mln zł, wobec prognozowanych na cały 2017 r. projektów wartych w sumie 1 mld zł. Jeżeli utrzyma się boom inwestycyjny, tegoroczny wynik strefy może być rekordowy.

Strefa, która w minionym roku pozyskała 29 nowych projektów o łącznej wartości ponad 1,9 mld zł, na 2017 r. prognozowała spadek wartości inwestycji i ilości inwestorów, spodziewając się - według ostrożnych szacunków - 25 projektów wartych w sumie ok. 1 mld zł i dających ponad tysiąc nowych miejsc pracy. Wiadomo już, że rzeczywiste wyniki będą lepsze - do połowy maja wydano 12 zezwoleń na realizację projektów w KSSE; wartość inwestycji sięgnęła 930 mln zł (w tym ponad 670 mln zł w kwietniu i maju), a liczba deklarowanych nowych miejsc pracy to niespełna 550. W kolejnych tygodniach spodziewane jest rozstrzygnięcie ośmiu postępowań dotyczących udzielenia zezwolenia na działalność w KSSE.

KSSE jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – ponad 220 firm polskich i zagranicznych zainwestowało tam łącznie ponad 24 mld zł, dając zatrudnienie ponad 60 tys. osób. Katowicka strefa zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów na obszarze 45 gmin w woj. śląskim, opolskim i małopolskim. (PAP)