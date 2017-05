Oferta pod nazwą "Tauron CO2" jest skierowana m.in. do hut, koksowni, przemysłu odlewniczego oraz producentów aluminium i nawozów, czyli podmiotów, które mają obowiązek umarzania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rozwiązanie zaproponowane przez grupę umożliwia zakup uprawnień emisyjnych w pakiecie z prądem czy gazem.

"Wprowadzenie takiej możliwości było poprzedzone badaniem rynku i potrzeb klientów. Wiemy, że jest spore zainteresowanie takim produktem, który jednocześnie wypełnia istotną niszę rynkową" - powiedział w środę PAP wiceprezes spółki Tauron Sprzedaż Tomasz Lender.

Zaletą zakupu uprawnień do emisji wraz z prądem czy gazem ma być stała cena w okresie obowiązywania umowy. Ryzyko wahania kosztów zakupu uprawnień bierze na siebie sprzedawca.

Wiceprezes wyjaśnił, że Tauron nie zamierza sprzedawać samych uprawnień emisyjnych, ale oferować je wyłącznie tym klientom - dotychczasowym i nowym, którzy kupują od spółki energię elektryczną lub paliwo gazowe. Sprzedaż uprawnień ma być dopełnieniem podstawowej usługi, jaką jest sprzedaż i dostawa energii.

"Konstrukcja produktu jest taka, by zakup pakietowy był dla klienta korzystny, dający możliwość zarówno stabilnej ceny, jak i oszczędności - bądź na zakupie energii, bądź uprawnień emisyjnych" - zapewnił Lender. Wskazał, że jest to pierwsza taka oferta na rynku zdominowanym dotąd przez domy maklerskie, oferujące uprawnienia do emisji CO2 dla przemysłu.

Cena uprawnień ma być kształtowana indywidualnie, na podstawie cen rynkowych (obecnie koszt uprawnień to ok. 5 euro za tonę), oceny ryzyka, długości trwania umowy, wolumenu zakupu energii przez danego klienta itp.

Unijny system ETS, którego podstawą jest mechanizm handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, obejmuje ok. 11 tys. instalacji energetycznych i przemysłowych we wszystkich krajach Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W Polsce w systemie jest ponad 750 instalacji w energetyce i zakładach przemysłowych. Część z nich to klienci Tauronu.

Wiceprezes grupy Tauron ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński spodziewa się, że nowatorski produkt zainteresuje nie tylko obecnych, ale i potencjalnych klientów grupy. Dodatkową zachętą ma być specjalistyczna obsługa w dziedzinie uprawnień do emisji CO2.

"Dotychczas oferowaliśmy nie tylko prąd i gaz, ale i szereg usług okołoenergetycznych. Teraz proponujemy, by nasi klienci skorzystali z usług Tauronu również przy wypełnianiu ustawowych obowiązków związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2" - powiedział Kamiński, cytowany w środowej informacji spółki.

Mechanizm handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest restrykcyjny - firma, która nie wywiąże się z obowiązków zapisanych w ustawie, jest narażona na karę w wysokości 100 euro za tonę wyemitowanego bez uprawnień dwutlenku węgla - przy cenie zakupu uprawnienia rządu 5 euro za tonę, co i tak nie zwalnia firmy z konieczności zakupu i umorzenia uprawnień.

Tauron Polska Energia SA jest liderem grupy kapitałowej zajmującej się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni Polski i jest największym dystrybutorem oraz drugim pod względem wielkości krajowym sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. (PAP)