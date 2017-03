Prezydent odsłonił w poniedziałek tablicę pamiątkową z okazji 250. rocznicy nadania praw miejskich miastu Żuromin.

Andrzej Duda podkreślił, że rozwój rolnictwa powinien uwzględniać potrzeby mieszkańców. "Jeżeli będzie trzeba, zostaną wprowadzone w tym zakresie regulacje ustawowe, po to, aby budowa ferm, czy hodujących kurczaki, czy rozwój wielkich gospodarstw, gdzie realizowany jest de facto przemysłowy chów trzody chlewnej, uwzględniały potrzeby lokalnych mieszkańców" - powiedział.

Jak dodał, "jest też kwestia zrównoważonego rozwoju".

"Szkoda, że w okresie minionych lat, kiedy realizowano politykę ukierunkowaną ku rozwojowi wielkich metropolii, gdy w miastach powiatowych likwidowano szkoły, komisariaty, urzędy pocztowe, równocześnie pozwalano na to, żeby rozwijało się to, co szkodzi wielu mieszkańcom, co jest nie do zaakceptowania, co niszczy zasadę zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj trwa proces wyrównywania, trwa także proces wyrównywania szans" - zaznaczył Duda.

Prezydent powiedział, iż cieszy się, że został wprowadzony program 500 Plus. Jak stwierdził, ma on służyć m.in. wsparciu rodzin w regionach, gdzie są mniejsze zarobki. Dodał, że program Mieszkanie Plus będzie zachęcał do powrotu młodych ludzi w rodzinne strony.

"Chciałabym, żeby młodzi ludzie tutaj wracali. Chciałbym, żeby tutaj dla rozwoju Żuromina, dla rozwoju swojej społeczności lokalnej pożytkowali swoje talenty. Dlatego, że warto, aby ta ziemia - w którą od stuleci państwa rodziny zapuszczają swoje korzenie - nadal trwała, żeby kwitła, żeby wyrastały nowe gałęzie, żeby wyrastały nowe pędy, żeby tutaj rodziły się nowe pokolenia i żeby dawały one owoce dla Rzeczpospolitej" - podkreślił Andrzej Duda.

"Jestem wdzięczny także za ten zaszczyt, który przed chwilą mnie spotkał, że wspólnie z panią burmistrz mogłem odsłonić tę tablicę na Urzędzie Miejskim, upamiętniającą 250 lat historii miejskiej Żuromina. (...) Jest to historia wielka i jest to historia piękna, tak bardzo mocno wpisana w historię Polski i w historię polskości" - mówił.

Prezydent przypomniał, że prawa miejskie zostały nadane Żurominowi w 1767 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a pierwsze wzmianki pisane o Żurominie sięgają końca XIII wieku. Podkreślił, że w 1869 r. rosyjski carat po powstaniu styczniowym odebrał Żurominowi prawa miejskie.

"Zostały one zabrane przez carat rosyjski po powstaniu styczniowym. Dlaczego? Dlatego, że tu, na tej ziemi, za Polskę i o Polskę zawsze walczono" - powiedział.

Duda zaznaczył, że w 1925 r. Żuromin odzyskał prawa miejskie. "Wolna Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, która odrodziła się, zmartwychwstała po zaborach, oddała Żurominowi to, co mu należne" - dodał.

Andrzej Duda podkreślił, że z Żurominem związana jest m.in. historia obrony Rzeczpospolitej w 1939 r., historia partyzantki lat okupacji oraz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego Żołnierzy Niezłomnych.

"Za to, że tę polskość cały czas w sercach pielęgnujecie, za to, że ona w was jest, za to, że przetrwała najtrudniejsze czasy, że przetrwała czasy zaborów, walki, czasy komunizmu i trwa w was tak silnie do dzisiaj, tu w Żurominie dziś chciałem wam z całego serca, jako prezydent RP, podziękować" - mówił do mieszkańców Duda.