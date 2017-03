Dwie trzecie Francuzów zapewnia, że nie głosowało nigdy na Front, a 17 proc. przyznaje, że już głosowało i znów będzie głosować na tę partię. Tylko 3 proc. spośród tych, którzy oddali głos na stronnictwo Marine Le Pen, zapowiada, że to się nie powtórzy. A 32 proc. Francuzów głosowało już lub zamierza głosować na Front Narodowy.

Za "skrajną prawicę nacjonalistyczną" uważa Front Narodowy prawie taka sama liczba badanych (49 proc.), co za "patriotyczną prawicę przywiązaną do tradycyjnych wartości" (46 proc.).

Jeden z zasadniczych punktów programu prezydenckiego Marine Le Pen – pierwszeństwo dla Francuzów przy zatrudnieniu – odrzucany jest przez 76 proc. badanych.

Gdy na czele Frontu stał ojciec Marine, Jean-Marie Le Pen, aż 75 proc. Francuzów deklarowało, że nie zgadza się z jego ideami. Od czasu, gdy zastąpiła go córka, odsetek ten spadł do 60 proc. Z ideami Frontu zgadza się prawie połowa robotników i co trzeci wyborca prawicowej partii Republikanie.

Niemal trzy czwarte badanych uważa, że należy odebrać obywatelstwo francuskie dżihadystom, którzy je posiadają, i że przywrócić należy obowiązkową służbę wojskową.

Zdecydowana większość Francuzów sądzi, że zbyt niskie są wyroki za drobną przestępczość; że policja powinna mieć o wiele większe uprawnienia i że we Francji nie broni się wystarczająco tradycyjnych wartości. 51 proc. badanych uznało, że we Francji jest zbyt wielu imigrantów.

Jeden ze sztandarowych punktów programu Le Pen, jakim jest odrzucenie euro i powrót do franka, popiera zdecydowana większość jej sympatyków, ale tylko 11 proc. wyborców partii Republikanie i 14 proc. zwolenników lewicy.

Wyniki tego sondażu udowadniają stabilność poparcia dla idei FN wśród jego wyborców i zdolność do mobilizacji – analizuje rezultaty ankiety dziennik "Le Monde", który wraz z radiem France Info zamówił ankietę w instytucie Kantar Sofres-OnePoint.

"Aż do 2002 roku około 70 proc. Francuzów uważało FN za zagrożenie dla demokracji. Po roku 2012, gdy po ojcu ster partii przejęła Marine, ten odsetek spadł do 47 proc., a tyle samo badanych nie widziało już w tej partii zagrożenia dla demokracji. Pod tym względem może się wydawać, że jest lepiej, bo obecnie prawie 60 proc. Francuzów widzi to niebezpieczeństwo" – czytamy w "Le Monde".

"Twierdzenia przywódców FN, że rośnie dlań potężna fala poparcia, są więc nieuzasadnione" – wskazuje dziennik. Ale dodaje: "Nie ulega przecież wątpliwości, że choć pani Le Pen nie udało się jeszcze być kandydatką wszystkiego, co popadnie, to posiada ona bazę i potencjał wyborczy o wiele wyższy niż obecne niecałe 30 proc. Do 23 kwietnia, pierwszej tury wyborów prezydenckich, możliwości wzrostu (popularności) są więc realne".

Z Paryża Ludwik Lewin (PAP)