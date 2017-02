Informacja o rozkładzie lotów do tych portów ma być podana na początku marca.

Jak poinformował we wtorek na konferencji Juliusz Komorek, z zarządu firmy Ryanair zostanie uruchomione połączenie z Gdańska do Vaxjo (Szwecja). „Tę trasę zaczniemy obsługiwać pod koniec marca, wraz z wejściem letniego rozkładu lotów, ale ponieważ cieszy się dużym powodzeniem, więc zostanie też na zimę” – wyjaśnił.

W najbliższych miesiącach z Gdańska linia uruchomi nowe połączenie do Neapolu (Włochy).

Podał, że od końca października br. przewoźnik będzie oferował połączenia do Izraela także z Poznania, Krakowa, Wrocławia i Modlina.

Komorek podkreślił, że od przyszłego sezonu zimowego wraca połączenie z Gdańska do Wrocławia (trzy razy w tygodniu), trasa do Krakowa będzie obsługiwana trzy razy w tygodniu, a trasa do Warszawy pozostanie na poziomie dwóch połączeń dziennie. Wyraził nadzieję, że w najbliższych kilku latach Ryanair będzie mógł każdego roku ogłaszać jedną, dwie nowe trasy krajowe.

Przewoźnik zakłada, że w tym roku w gdańskim porcie obsłuży ok. 1,5 mln pasażerów.

W 2016 r. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużył ponad 4 mln pasażerów, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej i zanotował prawie 24 mln zł zysku. Władze portu liczą, że w 2017 r. liczba pasażerów wzrośnie też o ok. 8 proc. Pod względem liczby pasażerów lotnisko w Gdańsku jest na trzecim miejscu w kraju, po Warszawie i Krakowie.

Najwięcej połączeń oferowanych jest do Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i państw Europy środkowej. Do najpopularniejszych kierunków w 2016 roku należały połączenia do Londynu, Warszawy, Oslo, Sztokholmu, Monachium, Kopenhagi, Frankfurtu, Dortmundu, Krakowa oraz Turku. (PAP)