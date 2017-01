Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafiły dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli oraz ws. rekrutacji dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów.

W obu projektach zaproponowano m.in. zwiększenie liczby punktów, jaką może otrzymać uczeń za ocenę bardzo dobrą i dobrą z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły. "Proponowana zmiana zmniejsza dystans punktowy w szczególności pomiędzy uczniem z oceną celującą, a oceną bardzo dobrą, uznając, że osiągnięcia tych uczniów są bardzo zbliżone" - oświadczył MEN.

Zwiększono też - z 2 do 3 - liczbę punktów możliwą do uzyskania za aktywność na rzecz innych ludzi w tym wolontariat, a z 5 do 7 liczbę punktów, które można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Projekt ws. rekrutacji do szkół i przedszkoli reguluje ponadto m.in. zasady naboru do oddziałów dwujęzycznych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych. Podczas rekrutacji do tych oddziałów brana pod uwagę ma być: ocena z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymieniona na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oraz świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Z kolei podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych oraz sportowych zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będą szczególne predyspozycje uczniów - odpowiednio wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły albo wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe.

Dopiero w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego - gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole - uwzględniane mają być wyniki z: egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Projekt rozporządzenia obejmuje też przepisy przejściowe, dotyczące przyjmowania do oddziału dwujęzycznego w klasie VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 oraz do szkół ponadpodstawowych w latach 2019/2020–2021/2022.

Zgodnie z nimi, w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego w klasie VII szkoły podstawowej, w okresie przejściowym, przelicza się na punkty jedynie świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, brane są pod uwagę wyniki z egzaminu ósmoklasisty jedynie z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, gdyż przez pierwsze trzy lata egzamin ten będzie prowadzony tylko z tych przedmiotów.

Z kolei projekt rozporządzenia ws. rekrutacji dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów obejmuje lata szkolne 2017/2018–2019/2020 i dotyczy naboru do: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

W rekrutacji do tych szkół w okresie przejściowym uwzględniane będą następujące kryteria: wynik egzaminu gimnazjalnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Resort proponuje, by projektowane rozporządzenia weszły w życie nazajutrz po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw "ze względu na ważny interes społeczny". Jak uzasadnia MEN "pilność" wejścia w życie wynika ze zbliżających się terminów postępowań rekrutacyjnych. (PAP)