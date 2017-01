Misjonarka został odznaczona „za wybitne zasługi w działalności edukacyjnej, wychowawczej, za niesienie pomocy dzieciom osieroconym, wymagającym opieki".

Prezydent wyraził satysfakcję, że mógł wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzić miejsce, gdzie polskie siostry elżbietanki niosą dobro. "Daleko od Polski, w miejscu, gdzie to dobro jest tak bardzo potrzebne. Na trudnym terenie, gdzie wciąż jest wiele niepokojów, gdzie giną ludzie, gdzie, mam nadzieję, że dzięki Bożej pomocy, pokój zawita. Daj Boże już niedługo. Ale gdzie cały czas jest wielu potrzebujących” – oświadczył.

„Za to wspaniałe niesienie dobra, miłosierdzia, ciepła, serca, ale też mądrości, wiary z całego serca chciałem siostrom podziękować” – zaznaczył.

Podziękował siostrom również za „budowanie wspólnoty – polskiej, ale też wspólnoty ludzi wierzących, a przede wszystkim wspólnoty niosącej dobro”.

„Poczytuję to sobie za zaszczyt, siostro Szczepano, że mogłem siostrze to odznaczenie wręczyć w imieniu Rzeczypospolitej, w podziękowaniu za tę służbę ludziom” – mówił prezydent

Prosił siostry elżbietanki, by "były ambasadorami Rzeczpospolitej i ambasadorami nas Polaków tutaj daleko od Polski, gdzie to dobro jest tak bardzo potrzebne”.

S. Szczepana podkreśliła, że jest wzruszona odznaczeniem i traktuje je jako podziękowanie dla wszystkich sióstr elżbietanek, które w Ziemi Świętej pracują już od 1931 roku.

„Order będzie w Domu Prowincjalnym, bo każda siostra jest we wspólnocie. Razem pracujemy i robimy wszystko, by ludziom z nami było dobrze, by dzieci były jak najlepiej wychowane, a także uczymy je kochać Polskę. Polska jest im krajem bardzo bliskim dlatego, że wielu Polaków nam pomaga” – oznajmiła s. Szczepana.

Z Betlejem Marzena Kozłowska (PAP)