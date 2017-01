Minister wskazał, że trzy pierwsze brygady WOT zostały sformowane w końcu ub.r. i trzy następne powstaną w roku 2017. "Łącznie doprowadzi to wzrostu polskiej armii co najmniej do 125 – 1300 tys. żołnierzy. Do 2019 r. chcemy, by liczba żołnierzy polskiej armii przewyższyła 150 tys. żołnierzy" – powiedział szef MON.

Minister obrony ocenił, że kwestia wojsk obrony terytorialnej ma wymiar zasadniczy dla sił polskiej armii. Zapewnił, że WOT będą wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Od spotkania z szefem MON Antonim Macierewiczem i szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem premier Beata Szydło rozpoczęła w środę rano przegląd ministerstw, który ma potrwać dwa tygodnie.