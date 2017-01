MRPiPS: 17 mld zł trafiło do rodzin dzięki 500 plus

Rafalska, na wspólnej konferencji z minister cyfryzacji Anną Streżyńską, mówiła, że świadczeniem z programu "Rodzina 500 plus" objętych jest 55 proc. dzieci do 18 lat.źródło: ShutterStock

Wsparciem z programu "Rodzina 500 plus" do końca grudnia 2016 r. objęto już ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat; do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł - poinformowała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.