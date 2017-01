Napastnicy zaatakowali policyjny punkt kontrolny na pustyni, położony około 80 kilometrów od oazy Charga. Podczas wymiany ognia zginęło ośmiu policjantów, a trzech zostało rannych.

Zginęło także dwóch napastników. Pozostałym udało się zbiec. Według egipskich władz twa pościg za nimi.

Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia tego ataku. Do tej pory egipskie siły bezpieczeństwa atakowane były przede wszystkim na półwyspie Synaj, gdzie po obaleniu w 2013 roku przez wojsko islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego nasila się rewolta.

Stoi za nią lokalna organizacja Prowincja Synaj lojalna wobec Państwa Islamskiego(IS). Dżihadyści zabili już tam setki egipskich policjantów i żołnierzy.

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi, były dowódca armii, który doprowadził do obalenia Mursiego, uważa islamistycznych bojowników za poważne zagrożenie.