Konferencje "Vibrant Gujarat" w Ahmadabadzie, które władze Indii organizują od 2003 r., są w tym kraju jednym z instrumentów promocji gospodarczej oraz platformą nawiązywania kontaktów biznesowych między przedsiębiorstwami indyjskimi i z innych krajów.

W tegorocznej konferencji udział weźmie ponad 10 tys. przedstawicieli biznesu i administracji rządowej z ponad 100 krajów. Polska wystąpi w charakterze kraju partnerskiego; ponadto partnerami jest jeszcze 11 krajów: Australia, Kanada, Dania, Francja, Japonia, Holandia, Szwecja, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania oraz USA.

"Indie należą do gospodarczych liderów regionu Azji Południowej i są perspektywicznym rynkiem dla polskiego eksportu i polskich inwestycji. Wielkość rynku oraz duże osiągnięcia w rozwoju branż nowoczesnych technologii stawiają Indie w gronie najpoważniejszych polskich partnerów gospodarczych nie tylko w regionie Azji Południowej, ale także w ujęciu globalnym" - podało Ministerstwo Rozwoju w przesłanym PAP komunikacie.

Wicepremierowi Glińskiemu towarzyszyć będzie rządowo-biznesowa delegacja z Polski; w jej składzie są wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, wiceminister spraw zagranicznych Joanna Wronecka, a także przedstawiciele ok. 20 polskich firm.

Minister Gliński, który we wtorek wygłosi przemówienie podczas oficjalnej inauguracji konferencji "Vibrant Gujarat Global Summit 2017", ma również spotkać się z premierem Indii Narendrą Modim. Wcześniej w poniedziałek spotka się z premierem rządu stanu Gudźarat Vijay Rupanim. Przewidziane jest także spotkanie z przedstawicielami indyjskiego biznesu, w tym takich korporacji jak Adani Group, Reliance czy Mahindra & Mahindra.

"Mamy bardzo dobrą ofertę na rynek indyjski w wielu sektorach, jak maszyny i urządzenia górnicze, przetwórstwo rolno-spożywcze, sektor IT/ICT i nanotechnologie, jednak wymaga ona promocji, wsparcia i zaangażowania również ze strony przedstawicieli administracji gospodarczej kraju" - podkreśla resort rozwoju. Jak zaznaczono, w Indiach, które stanowią perspektywiczny rynek dla polskich eksporterów i inwestorów, będzie realizowany specjalny program promocji Polski i polskiej gospodarki.

W środę przewodniczenie polskiej delegacji obejmie wiceminister Kościński, który otworzy spotkanie "Forum Biznesu" z udziałem polskich i indyjskich firm. Ambasada Polski w Delhi podała na swojej stronie internetowej, że polska delegacja biznesowa będzie składać się z przedstawicieli największych polskich przedsiębiorstw, w tym KGHM, BGK, KUKE oraz innych spółek, m.in. zajmujących się technologiami uzdatniania wody, produkcją samolotów i śmigłowców, produkcją żywności i kosmetyków. Obecni mają być również przedstawiciele władz polskich portów i stoczni.

Podczas spotkania z przedstawicielami indyjskiego biznesu ma zostać zaprezentowana sektorowa oferta polskich firm biorących udział w delegacji. Dodatkowo wiceminister Kościński ma spotkać się z szefem indyjskiego Ministerstwa Węgla i Energii Odnawialnej Piyushem Goyalem.

Będzie to już druga wizyta wicepremiera Glińskiego w Indiach; w ubiegłym roku był on na konferencji "Make in India Week" w Mumbaju (Bombaju), która - jak zaznacza polska ambasada - pozytywnie wpłynęła na polsko-indyjskie relacje handlowe.

Norbert Nowotnik (PAP)