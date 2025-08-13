Wojska USA – walka o stałą obecność

Zdaniem Kowala, utrzymanie amerykańskich żołnierzy w Polsce jest kluczowym wyzwaniem tej jesieni. Choć USA planują redukcję wojsk w Europie, Polska dąży do tego, by cięcia nie dotknęły wschodniej flanki NATO. Argumenty Warszawy obejmują rekordowe wydatki na obronę – 4,7% PKB, z czego połowa trafia do amerykańskich firm zbrojeniowych – oraz pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa po stronie rosyjskiej.

Kowal podkreślił, że żołnierze wysłani do Polski po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r. powinni pozostać, bo powody ich stacjonowania są dziś jeszcze mocniejsze. Celem polskiej dyplomacji jest przekształcenie ich „pobytu czasowego” w obecność stałą.

Polsko-ukraińskie relacje – realizm i współpraca

Rozmowa zeszła na napięcia w stosunkach z Ukrainą, wywołane m.in. incydentem na Stadionie Narodowym, gdzie obywatel Ukrainy wywiesił banderowską flagę. Kowal uznał reakcję władz – wydalenie z Polski osób łamiących prawo – za właściwą i podkreślił, że nie można pozwolić, by prowokacje niszczyły współpracę gospodarczą i polityczną.

Jako sukces wskazał rozpoczęcie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej i innych wydarzeń II wojny światowej. Podkreślił, że traktuje to nie jako spór historyczny, lecz humanitarny obowiązek. Proces ten odbywa się w trudnych warunkach wojny na Ukrainie, przy współpracy obu rządów i wysiłku ekip poszukiwawczych.

Trump–Putin – ryzyko i szansa

Komentując planowane spotkanie Trump–Putin, odpowiedział na pytanie Szymona Glonka dziennikarza prowadzącego wywiad, o obawy, że będzie to „wielki powrót Putina na salony”. Z polskiej perspektywy byłby to błąd, jednak Amerykanie mogą patrzeć na sprawę inaczej. Zadaniem Polski – zdaniem Kowala – jest przekazywanie faktów i przypominanie o konsekwencjach ustępstw wobec Moskwy.

Polityk liczy, że prezydent Nawrocki odegra tu rolę, zwłaszcza w obronie obecności wojsk USA w Polsce i utrzymaniu twardego kursu wobec Rosji. Zaznaczył, że styl wypowiedzi Trumpa jest zmienny, więc nie należy reagować na każdy komentarz, lecz patrzeć na jego ogólną linię polityczną.

Jedność ponad podziałami

Kowal zwrócił uwagę, że w kwestii bezpieczeństwa Polska potrafi mówić jednym głosem – delegacja do Waszyngtonu była ponadpartyjna, co Amerykanie odebrali pozytywnie. Jego zdaniem to klucz do skutecznej polityki – utrzymywanie silnych więzi zarówno z USA, jak i z europejską częścią NATO.