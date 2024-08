Olimpiada w Paryżu 2024 rozgrzewa nasze emocje sportowe, ale także kulturalne. Jak wygląda oferta kulturalna w Paryżu, szczególnie ta polska?

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku to nie tylko sportowe emocje, ale także bogata oferta kulturalna. W rozmowie z Joanną Wajdą, dyrektorką Instytutu Polskiego w Paryżu, Szymon Glonek pytał o polskie akcenty w wydarzeniach towarzyszących olimpiadzie.

Ceremonia otwarcia

Ceremonia otwarcia Olimpiady była spektakularna, z polskimi akcentami. Wystąpił tam m.in. polski śpiewak operowy Jakub Józef Orliński, który nie tylko zaśpiewał, ale także zatańczył breakdance – dyscyplinę olimpijską. Występ ten był ważnym elementem promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej.

Olimpiada kulturalna

Instytut Polski w Paryżu aktywnie uczestniczy w Olimpiadzie Kulturalnej, programie wydarzeń łączących kulturę i sport. Na przykład, zorganizowano wystawę "Sport Games" we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia z Radomia. Wystawa ta przedstawia różne aspekty sportu z perspektywy artystów, prezentując prace malarskie, wideo i fotograficzne.

Historyczne medale olimpijskie dla artystów

Podczas jednego z wydarzeń Instytut zaprezentował złoty medal zdobyty przez polskiego rzeźbiarza Józefa Klukowskiego na Igrzyskach Olimpijskich w 1932 roku. Była to okazja do dyskusji o kontrowersjach wokół wręczania medali olimpijskich w dziedzinie sztuki, które miały miejsce do 1948 roku.

Strefa kibica i promocja kultury

Polski Komitet Olimpijski otworzył "Dom Polski" – strefę kibica, gdzie można spotkać się ze sportowcami, wziąć udział w koncertach jazzowych i panelach dyskusyjnych. To miejsce stało się centrum promocji polskiej kultury dla odwiedzających z całego świata.

Wydarzenia Kulturalne w Instytucie Polskim w Paryżu

Instytut Polski w Paryżu organizuje także inne cykliczne wydarzenia kulturalne, takie jak festiwal " Chopin au Jardin " oraz festiwal kina polskiego "Kino Polska". W tym roku podczas festiwalu "Kino Polska" zaplanowano koncert Igora Przebindowskiego z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.



Oferta kulturalna w Paryżu podczas Igrzysk Olimpijskich jest niezwykle bogata. Instytut Polski w Paryżu aktywnie promuje polską kulturę, angażując się w organizację wystaw, koncertów i spotkań. Dzięki temu, zarówno paryżanie, jak i odwiedzający z całego świata, mogą bliżej poznać bogactwo polskiej sztuki i tradycji.