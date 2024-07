Francję czekają igrzyska sportowe i polityczne

Wybory we Francji przyniosły skomplikowany obraz polityczny. Żadna z głównych sił politycznych nie osiągnęła jednoznacznego zwycięstwa. Narodowcy, lewica, ani prezydent Macron nie mogą mówić o pełnym sukcesie. W rozmowie z prof. Małgorzatą Molędą-Zdziech, politolożką z Katedry Studiów Politycznych SGH, Szymon Glonek omawia kluczowe aspekty powyborczego krajobrazu politycznego we Francji.

Republika kontra skrajna prawica

Prof. Molęda-Zdziech zauważa, że decyzja prezydenta Macrona o przyspieszonych wyborach była ryzykowna, ale ostatecznie przyniosła sukces dla idei republikańskich. Taktyka Macrona, skierowana przeciwko skrajnej prawicy, zdołała zmobilizować elektorat i zatrzymać front narodowy Marine Le Pen. Strach przed skrajną prawicą spowodował, że w wyniku drugiej tury wyborów Front Narodowy znalazł się na trzecim miejscu, a pierwsze miejsce zajął Nowy Front Ludowy.

Jednakże, budowa rządu bez udziału radykalnej lewicy, reprezentowanej przez Jean-Luc Mélenchona, staje się problematyczna. Polityka Mélenchona, w tym brak poparcia dla Ukrainy w konflikcie z Rosją, kontrastuje z pro-ukraińskim stanowiskiem Macrona.

Takticzne zagrania i przyszłość Macrona

Nowy Front Ludowy okazał się zabiegiem taktycznym, mającym na celu przeciwdziałanie skrajnej prawicy. Nawiązanie do historycznego Frontu Ludowego z lat 30. miało mobilizować wyborców poprzez historyczne skojarzenia ze zwycięstwem nad faszyzmem. Jednakże, front ten jest zlepkiem różnych partii od komunistycznych po ekologiczne, co stawia pod znakiem zapytania jego spójność.

Macron a koalicje

Macron, nauczony rządzić bez większości w Zgromadzeniu Narodowym, może próbować budować większość poprzez kompromisy. Rządy koalicyjne są w Europie normą, co sugeruje, że Francja może iść w tym kierunku. System semi-prezydencki daje Macronowi dużą władzę, w tym mianowanie premiera, co może pozwolić mu na stabilizację sytuacji politycznej.

Francja na arenie międzynarodowej

W systemie francuskim prezydent odpowiada za politykę zagraniczną, co daje Macronowi przewagę na arenie międzynarodowej. Wyniki wyborów pokazują, że jego ryzykowna strategia okazała się skuteczna, co może umocnić jego pozycję na szczycie NATO i w Unii Europejskiej.

Relacje z Polską

Zmiany polityczne we Francji mogą wpłynąć na relacje z Polską. Szeroka koalicja we Francji może być inspirowana strategią budowania koalicji w Polsce, co wskazuje na możliwość wzmacniania współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Sytuacja powyborcza we Francji jest złożona i dynamiczna. Pomimo wyzwań, jakie stoją przed Macronem i jego administracją, istnieją również szanse na stabilizację polityczną poprzez budowanie koalicji. Relacje międzynarodowe Francji, szczególnie z Polską, mogą się wzmocnić w obliczu wspólnych wyzwań europejskich. W nadchodzących miesiącach kluczowe będą decyzje dotyczące koalicji rządowych oraz polityki gospodarczej, które zdeterminują przyszły kierunek Francji.